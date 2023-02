Le ministère de la Santé organise, du 5 au 11 mars prochain, la semaine nationale de prévention sous le thème «La prévention pour une meilleure santé: agissons maintenant», qui a pour objectif d’ancrer la culture de prévention, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

«Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé lundi, au siège de son département, les travaux de la rencontre préparatoire consacrée à la semaine nationale de prévention prévue du 5 au 11 mars prochain sous le thème «La prévention pour une meilleure santé: agissons maintenant», en présence de cadres de l’administration centrale et avec la participation des directeurs de la santé et des établissements hospitaliers par visioconférence», précise le communiqué.

Le ministre a réaffirmé lors de cette rencontre «l’importance primordiale accordée par le ministère pour promouvoir la santé notamment en matière de prévention à travers l’introduction dans la nouvelle feuille de route du secteur, du Programme d’action pour le malade (PAM).

M. Saihi a expliqué que l’organisation de la semaine de prévention «n’est qu’une première manifestation qui précède d’autres manifestations et activités de sensibilisation à l’importance de la prévention à adopter tout au long de l’année».

Il a insisté sur la nécessité «d’œuvrer à changer les comportements en adoptant des comportements corrects pour prévenir les maladies, et ce à travers un travail de coordination entre le ministère de la Santé et les différents secteurs, à l’instar de l’agriculture, le commerce, l’industrie, l’environnement, l’énergie…».

Le ministre a appelé les acteurs du secteur «à concourir à la réussite de cette semaine nationale de prévention et à réhabiliter le secteur de la santé, au titre des démarches du Gouvernement visant à répondre aux besoins du secteur et à travers l’affectation du budget nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens et faciliter leur accès aux soins».

Dans ce contexte, M. Saïhi a appelé les directeurs de la santé au niveau des wilayas «à élaborer des rapports renfermant des statistiques précises sur les réalisations accomplies sur le terrain en ce qui concerne le PAM, lesquels seront exposés et débattus lors d’une réunion prévue prochainement».

Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Dr. Djamel Fourar a passé en revue «les grandes lignes du programme de la semaine nationale de prévention, dont l’organisation intervient dans le cadre de l’application des instructions et orientations du ministre de la Santé, en partenariat et en coordination avec plusieurs secteurs», ajoute le communiqué.

Il a ajouté que cet évènement «tend à ancrer la culture de prévention à travers sept thèmes liés notamment à la prévention de certaines maladies comme l’hypertension artérielle et le diabète, la vaccination, l’hygiène et la santé, la prise de médicaments et les accidents domestiques notamment à l’approche du mois de Ramadhan, outre la prévention et la lutte contre la toxicologie».

Dans le cadre de la semaine nationale de la prévention, «des activités seront organisées au niveau de tous les établissements et structures de santé, en sus de conférences, de portes ouvertes et de caravanes médicales».

Des émissions de sensibilisation sont également prévues, en coopération avec plusieurs médias locaux et nationaux.

