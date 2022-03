Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a procédé, jeudi soir, à l’installation des nouveaux membres du Comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a indiqué que l’introduction de la prise de conscience quant aux menaces sanitaires à potentialité épidémique et aux urgences de santé publique de portée internationale dans la politique sanitaire nationale, a conduit à “un engagement politique conforté par l’adhésion de l’Algérie au règlement sanitaire international l’année 2005 et la promulgation du décret sanitaire n 13-293 du 4 août 2013 relatif à la publication du règlement sanitaire international de l’année 2005”.

M. Benbouzid a souligné que cet engagement politique et le fondement juridique constituaient “un engagement indiscutable pour la pérennité et la continuité de la lutte contre ces risques”, mettant la lumière sur le rôle principal que joue ce Comité, plus que jamais, dans la lutte contre les risques sanitaires, et ce, à travers ” la préparation et l’alerte continue pour protéger la population”.

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que “l’engagement de tous à œuvrer de manière précoce, dans le cadre d’une réponse coordonnée, est désormais indispensable, notamment après l’apparition de la pandémie de la Covid-19”, soulignant l’importance du décret exécutif n 15-210 du 25 chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015.

Ledit décret prévoit “la création, l’organisation et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de la santé publique de portée internationale”, a-t-il rappelé, précisant qu’il visait à “appuyer l’approche intersectorielle nécessaire pour l’exécution des activités préventives et la lutte contre les dangers sanitaires de portée internationale”.

Composé de 18 départements ministériels et 07 administrations, établissements et instances sous tutelle, outre 10 experts en la matière, le comité est un organe permanent de consultation, de concertation, de suivi et d’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique.

Le comité est chargé également de diffuser les informations aux départements ministériels compétents et autres secteurs concernés, les services de santé publiques et les points d’entrée, apporter l’appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention.

Il a pour mission aussi de proposer toute mesure de financement des activités du plan d’action national.