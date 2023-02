Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé, jeudi à Alger, de nouvelles mesures préventives initiées par le ministère pour faire face aux éventuels virus et épidémies sanitaires à l’avenir.

Lors d’une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales sous la présidence du président du Conseil, M. Salah Goudjil, le ministre de la Santé a dévoilé des mesures préventives contre les éventuels virus et épidémies à l’avenir, à l’instar du «renforcement de la stratégie de contrôle des épidémies par des sessions de formation sur comment mener des enquêtes pour dépister les nouvelles infections et éviter les clusters épidémiques à la faveur de l’installation des cellules de veille au niveau des frontières». Il s’agit également de «la création d’une annexe de l’Institut national de santé public chargée de prévenir toute épidémie ou virus pouvant survenir au niveau des frontières du pays notamment au sud». Entre autres mesures, le ministre a évoqué «la mise en place d’une feuille de route pour la prise en charge des malades en leur facilitant l’accès aux différents services hospitaliers à travers le renforcement du système numérique permettant l’échange des informations liées au protocole thérapeutique du malade». M. Saihi a également relevé «la mise en place d’une stratégie nationale de gestion des ressources humaines et matérielles en cas de crises sanitaires et l’affectation d’enveloppes financières pour l’acquisition d’équipements de prévention et de protection ainsi que les matériels de dépistage des épidémies et des maladies éventuelles».

Le ministre a évoqué le renforcement des établissements sanitaires en moyens de dépistage biologique et d’appareils médicaux nécessaires, telles que les concentrateurs d’oxygène et les lits de réanimation, rappelant les décrets adoptés récemment par le gouvernement pour l’acquisition de 665 lits supplémentaires de réanimation.

En réponse à une question sur certaines préoccupations sanitaires dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre a indiqué que «la wilaya dispose de 147 médecins praticiens spécialistes et 24 autres de la mission cubaine», ajoutant que des projets d’investissement dans le secteur sont prévus prochainement dans cette wilaya.

A une autre question sur la propagation de la maladie de drépanocytose dans la wilaya d’El Tarf et d’autres régions voisines, M. Saihi a indiqué que «le nombre des cas dans la wilaya a atteint 2471» qui sont pris en charge au niveau de tous les établissements hospitaliers et certains structures sanitaires de proximité sous la supervision de 5 médecins hématologues, annonçant la création d’un service d’hématologie au nouvel établissement hospitalier de Besbes sous la supervision de 3 médecins spécialistes. (APS)