Dr Assia Moussaoui, spécialiste en oncologie au centre “Pierre et Marie Curie”, a appelé, lundi à Alger, à élargir le diagnostic précoce du cancer du sein chez les femmes adultes âgées de 40 ans et plus.

Lors d’une journée d’études sur le cancer du sein, organisée à l’occasion de la célébration d’Octobre rose dédié à la lutte contre cette pathologie, Dr Moussaoui a affirmé que la négligence, ainsi que le manque de campagnes de sensibilisation et du dépistage précoce sont tous des facteurs qui mènent à la découverte de la maladie après un stade avancé, ce qui rend difficile la prise en charge de tels cas, appelant par là même, à la nécessité d’organiser des campagnes de dépistage précoce de grande envergure, à l’effet de cibler un grand nombre de cette catégorie de la société.

“Bien que certains cas de cancer du sein soient génétiques (10 %), les véritables facteurs d’atteinte ne sont toujours pas connus scientifiquement”, a indiqué l’oncologue qui relève l’existence d'”autres facteurs environnementaux, comme l’obésité, l’alimentation riche en gras, l’exposition aux rayons, la ménopause tardive, la consommation d’alcool et le tabagisme”.

Pour l’oncologue, le cancer du sein apparait en Algérie chez la moyenne d’âge de femmes adultes âgées entre 46 et 49 ans et parfois moins, et ce, a-t-elle ajouté, “en l’absence d’études scientifiques qui révèlent les facteurs de risque déclenchant cette pathologie chez cette catégorie”.

La femme atteinte de ce cancer est prise en charge au début de l’apparition de la maladie, à travers la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, en sus du traitement hormonal destiné à stopper la prolifération des cellules cancéreuses et à empêcher la formation de vaisseaux sanguins qui alimentent ces cellules, a rappelé la spécialiste qui déplore la rupture, de temps à autre, de ce types de médicaments, ce qui entrave le soin.

Pour rappel et selon le registre des cancers relevant de l’Institut national de santé publique (INSP), 14.000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés annuellement.