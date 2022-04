Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé lundi l’ensemble des acteurs du secteur à conjuguer leurs efforts pour assurer une prise en charge optimale des malades, et ce, lors de sa réunion hebdomadaire d’évaluation avec les directeurs de la santé organisée par visioconférence, selon un communiqué du ministère publié mardi. Après avoir écouté les explications présentées par les directeurs de la santé concernant de nombreux projets en cours de réalisation dans plusieurs wilayas, M. Benbouzid a souligné «la nécessité pour l’ensemble des acteurs du secteur de la santé de conjuguer leurs efforts en vue d’assurer une prise en charge optimale des malades, notamment au niveau des services des urgences», a précisé la même source. A cet effet, le ministre a plaidé pour «la création de centres des urgences médico-chirurgicales pour toutes les spécialités, ainsi que de pôles au niveau des grandes wilayas comme Oran, Annaba et Alger, conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», le but étant d’«offrir les meilleurs services de santé aux citoyens, sachant que les services des urgences sont les premiers vers lesquels se tournent les malades», a ajouté le communiqué. M. Benbouzid a également mis en avant l’importance d’«opérer le changement escompté par les citoyens, en leur offrant des services de santé à la hauteur des capacités et des équipements mis à disposition à travers les établissements de santé, y compris les polycliniques, dont certaines font l’objet d’un réaménagement pour aller vers un service 24h/24». Le ministre a, par ailleurs, donné des instructions pour la réactivation des blocs opératoires inutilisés grâce à la disponibilité des moyens matériels et humains nécessaires. Lors de la réunion, M. Benbouzid n’a pas manqué de saluer le grand rôle du partenaire social en tant que «source de propositions au service du développement du système de santé», jugeant nécessaire d’«être à son écoute». n

