Il est l’un des soldats de Djamel Belmadi en sélection. Sofiane Feghouli a toujours été un élément important en sélection. Mais le fait qu’il soit sans club depuis juillet dernier a contraint le coach de l’EN à se passer de ses services. La donne pourrait changer dès mars prochain, puisque le milieu offensif va retrouver la compétition. A bientôt 33 ans, il pourrait encore rendre service aux « Verts » sur le court terme en attendant que la sélection nationale retrouve une certaine stabilité.

Par Mohamed Touileb

Son importance n’est pas à prouver. D’ailleurs, on le surnomme le « Guerrier ». Feghouli s’est toujours donné à 100% lorsqu’il a porté le maillot de l’Algérie et ses absences se sont souvent fait sentir. On se rappelle notamment du match barrage ‘’retour‘’ dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre le Cameroun où il n’avait pas pu jouer en raison d’une blessure à la cuisse.



Grand absent de la bataille de Tchaker

Depuis cette date, « Soso » n’a plus fait d’apparitions avec la tunique d’« El-Khadra ». En fin de contrat avec le Galatasaray SK, il ne jouait pas souvent. D’ailleurs, la direction avait décidé de ne pas le prolonger après 5 années de loyaux services rendus aux « Sang et Or ». Lors du mercato, l’Algérien n’avait pas trouvé un autre club. Et il est agent libre depuis juillet dernier.

Ainsi, il peut signer n’importe où en dehors de la période habituelle des transferts. Et il devrait continuer sa carrière en Turquie avec la formation Fatih Karagümrük SK, promu à l’issue de l’exercice 2019-2020, qui lui offre un contrat de deux ans. Entraîné par Andréa Pirlo, l’actuel 15e de la Süper Lig turque a misé sur son expérience. Il pourrait apporter un plus dans un championnat qu’il connaît particulièrement puisqu’il y a fait 126 apparitions (25 réalisations et 26 passes D) avec le « Gala ». Cela pourrait aider sa nouvelle formation dans sa lutte pour le maintien sachant qu’elle se trouve aux portes de la zone rouge (15e) après 13 matchs jouées dans la compétition.



L’âge ne pose pas problème

En outre, on peut souligner que le Besiktas l’a sur son radar pour pallier l’absence indéterminée de… Rachid Ghezzal, opéré au pied droit (orteil). L’offre des « Aigles Noirs » a quelque peu brouillé la conclusion de l’accord entre Feghouli et Fatih Karagümrük SK. Le dilemme est là pour l’ancien pensionnaire du FC Valence qui ne doit pas se tromper de choix. Surtout que signer au Besiktas ne réjouira pas forcément les supporters du Galatasaray SK. En effet, le prétendant est un rival.

En tout cas, l’urgence pour Feghouli est de rejouer et retrouver un bon niveau de compétition. Il est évident que Belmadi suivra ses performances. Il y sera attentif. D’autant plus qu’à son poste, il a du mal à trouver un joueur qui puisse avoir le même rendement et investissement. On parle d’un « Fennec » qui compte 76 capes pour 19 buts et 12 offrandes.

Pour ce qui est de l’âge, on a cru comprendre qu’il n’est pas un critère de « sélectionnabilité » pour le driver de l’EN. « Regardez Islam, il est toujours là à 34 ans, il se maintient. Il est toujours performant avec le Stade Brestois et peut encore donner.

Il est encore là. Mais un jour, je vais avoir la douloureuse décision de l’arrêter. 30 ou 34 ans, si t’es performant, tu seras là », notait Belmadi en septembre dernier. C’est pour dire que Feghouli ne part pas avec un handicap.