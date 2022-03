Par Feriel Nourine

Face à des événements sur le terrain des hostilités guerrières en pleine phase d’intensification, jusqu’à fermer la voie à toute solution diplomatique à l’affaire russo-ukrainienne, les pays occidentaux multiplient les sanctions contre la Russie dans l’objectif de faire plier Vladimir Poutine et de renvoyer l’armée russe chez elle.

Les conséquences des premiers paquets de sanctions prises contre Moscou, depuis le passage au langage des armes dans le conflit russo-ukrainien, ne se sont pas fait attendre, affectant la sphère socio-économique mondiale et laissant prévoir des lendemains insoutenables pour une bonne partie de l’humanité. Mais ce n’est pas encore suffisant, et la liste des ripostes à la Russie reste ouverte, extensible et adaptable à l’évolution de la situation, ne cesse-t-on de rappeler du côté de l’alliance antirusse.

C’est d’ailleurs dans cette logique que l’UE s’est réunie, hier à Bruxelles, pour pousser un peu plus le bouton des sanctions qu’elle est en train de multiplier à l’encontre de la Russie. Le poids de ce pays sur l’échiquier géostratégique et économique mondial étant celui d’un géant, il se fait systématiquement ressentir à travers des répliques qui sèment le doute et ébranlent, ces derniers jours, le quotidien des citoyens de l’UE.

Dans cet élan de solidarité inconditionnel avec l’Ukraine, et ce front commun farouchement dressé contre la Russie, les dirigeants européens multiplient les mesures punitives à l’adresse de Moscou. Ils n’écartent pas l’embargo sur le pétrole russe qu’ils considèrent comme source d’armement pour la Russie. Et rien qu’au stade des menaces, cette mesure est en train de faire des siennes sur le marché de l’or noir, mais aussi dans les réflexes des consommateurs dont le porte-monnaie subit de plein fouet la montée des prix à la pompe.

Qu’en sera-t-il réellement si les gros volumes de pétrole et gaz russes venaient à manquer dans les importations européennes ? Sans doute qu’une bonne partie de la population du Vieux Continent préfère ne pas y penser.

