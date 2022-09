PAR NAZIM BRAHIMI

Le débat sur l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne a refait surface, une nouvelle fois, à l’occasion de la visite effectuée en Algérie par le président du Conseil européen, Charles Michel.

Tout en saluant le principe de la révision du contenu de cet accord, la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) estime prioritaire et essentiel que la révision à venir soit basée sur des principes qui permettront à l’Algérie de tirer profit de cet accord.

«A notre avis, la priorité de l’Algérie concernant la révision de cet accord doit être basée sur le principe gagnant-gagnant, l’équité et l’équilibre de la balance commerciale», a déclaré à Reporters, Samy Agli, président de la CAPC.

«On a vu, malheureusement, que cet accord allait finir certainement par un désaccord car depuis son entrée en vigueur, en 2005 à ce jour, plus de 300 milliards d’euros de vente ont été faites par les pays européens vers l’Algérie», fait-il remarquer. En soulignant que «dès qu’on voit ce qui va dans l’autre sens, hors hydrocarbures bien entendu, c’est un montant complètement dérisoire. Il est à peine de 14 milliards de dollars. Ce qui fait qu’on est complètement dans un déséquilibre total.»

C’est la raison pour laquelle, M. Agli considère qu’il faut «aller vers cette révision qui tombe au bon moment», ajoutant qu’elle «doit être une opportunité pour protéger le produit algérien, la production algérienne et pour que le marché algérien ne soit plus vu comme un bazar où on vient vendre et déverser des produits et que, dans l’autre sens, il y a des protections qui se font tous les jours pour le produit européen».

Estimant qu’il y a «compréhension et une prise de conscience des deux parties», M. Agli a affirmé que «c’est une décision à saluer, nous l’avons saluée», ajoutant avoir salué également «le courage et la clarté avec laquelle cette demande a été faite et acceptée par les deux parties dans la sérénité».

«Je pense que les choses seront revues de manière profonde où chacun doit préserver ses intérêts et penser aussi à la pérennité des accords et celle des relations commerciales», a indiqué le président de la CAPC.

Qu’est-ce qui n’a pas bien marché dans cet accord et qui justifierait sa révision ? Pour M. Agli, «ce qui n’a pas fonctionné dans cet accord et qui justifie complètement sa révision, c’est principalement le déséquilibre de la balance commerciale. On a vendu énormément, 20 fois plus de l’Europe vers l’Algérie que de l’Algérie vers l’Europe. Ce qui n’est pas normal. Un accord doit, avec responsabilité, être pensé par les deux parties pour qu’il dure dans le temps et qu’il soit bénéfique pour les deux parties».

M. Agli a indiqué, par la même occasion, que le plaidoyer de la CAPC en faveur de la révision de l’Accord d’association Algérie-UE ne date pas d’aujourd’hui. «Nous nous sommes déjà rencontrés il y a de cela plus d’une année. Nous avons clairement dit que l’accord doit être complètement révisé. J’ai eu l’opportunité de le dire à des partenaires d’organisations patronales de pays européens.

J’ai eu également à le dire à des diplomates de la délégation européenne dans la clarté et la sérénité», a-t-il dit.

«Nous en sommes très heureux, encore une fois, de cette décision mutuelle de pouvoir engager le chantier de la révision de l’Accord commercial entre l’Europe et l’Algérie», a conclu M. Agli. Lundi, à l’issue de l’audience que lui a accordée le chef de l’Etat, le président du Conseil européen a indiqué que l’Algérie a mis en avant «la nécessité de réviser l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) en identifiant les priorités conjointes, dans l’intérêt mutuel des deux parties».

