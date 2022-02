Samuel Eto’o a été reconnu coupable par le tribunal de Madrid. Coupable de n’avoir jamais reconnu son enfant et de n’avoir jamais aidé la mère, au moins financièrement, dans l’éducation de leur fille Erica Do Rosario Neves, née en 1999. La mère, prénommée Adileusa, et le jeune footballeur de l’époque se seraient rencontrés en discothèque en 1997 lorsque le Camerounais évoluait au CD Leganes.

Selon Marca, Adileusa aurait prévenu l’ancien joueur du Barça qu’elle était enceinte. Pendant la grossesse, elle aurait essayé de communiquer avec le futur père, mais il ne répondait pas à ses appels téléphoniques ou à ses courriels. Après avoir témoigné et fourni des preuves biologiques aux juges, la mère et sa fille ont vu Samuel Eto’o être condamné à leur verser 1400€ par mois, rétroactivement à partir du moment où la plainte a été déposée.

