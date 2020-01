Reporters : Le gouvernement vient d’annoncer un projet de loi contre le discours de haine sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce la meilleure façon de lutter contre ce phénomène ?

Samir Ardjoun : Pour moi, le plus important, aujourd’hui, est de mettre en place une commission ad-hoc. Un comité qui regroupera et réglera l’ensemble des pratiques et de la consommation des plateformes numériques en Algérie.

Il ne faut pas se contenter des réseaux sociaux. On doit travailler sur les blogs, les applications, les sites web, etc. Autrement dit, il faut revoir l’écosystème numérique informationnel en Algérie. A ce propos, je me pose la question, pourquoi on se limite aux réseaux sociaux ? Est-ce que c’est un levier qui dérange aujourd’hui ou y a-t-il une véritable volonté de changer les choses ?

Quels sont, s’ils existent, les moyens techniques et technologiques disponibles sur les réseaux sociaux pour lutter contre ce discours de haine ?

En l’absence d’une véritable information sur toutes ces facettes via les canaux officiels, l’information lowcost dominera l’écosystème informationnel.

Nous devrions améliorer le rôle des communicants en se basant sur de nouvelles spécialités de la discipline. Le Fact-Checking est une solution pour remédier à ces entraves, notamment à l’ère des RSN. Il s’agit d’un programme qui fait distinguer la mauvaise information de la bonne. L’enjeu aujourd’hui réside dans l’éducation aux médias. Il est primordial d’apprendre à nos enfants et à nous-mêmes comment utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication.



Comment expliquer que des voix auxquelles on n’aurait pas dû accorder une seconde d’attention, comme celle de Naïma Salhi, par exemple, deviennent subitement écoutées et « partagées » ?

Nous sommes à l’ère de l’information post-vérité, une réalité qui fait que le contenu sensationnel soit le plus consommé et le plus partagé par ses pairs ! Ce genre de contenu (à l’instar de celui de Naïma Salhi) s’adresse à l’amplification et non à la raison ! Et sa force de propagation est triplement rapide qu’une bonne information objective et neutre.



Pourquoi les réseaux sociaux deviennent-ils partout dans le monde le lieu de prolifération du discours de la haine et du rejet de l’autre ? Un constat partagé même par Mark Zuckerberg, patron de Facebook…

Pour moi, ça reste une alternative par défaut à véhiculer des contenus éliminatoires dans les médias conventionnels.

Et puis, n’oublions surtout pas cette aisance à l’utilisation et la course à l’engagement! (j’aime, j’adore, Smile, etc.)