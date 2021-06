La librairie Point Virgule (à Cheraga, Alger) organisera une rencontre, samedi 03 juillet 2021, avec deux auteurs. Il s’agit de

Yahia Boubekeur, bibliothécaire, enseignant, journaliste et cadre dans une entreprise publique, auteur de son premier roman. Il présentera son livre « Mon Algérie à moi: la voie de Biskra« . Le second est Mohamed Balhi, sociologue de formation, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au patrimoine et l’histoire. Il présentera, de son côté, son livre « Le long règne du dey Mohamed ben Othmane ».

Articles similaires