La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a salué hier la reprise d’activité dans certains domaines industriels ainsi que la réouverture des commerces. Pour son président, «il était devenu urgent que ces activités reprennent du service tant le besoin se faisait de plus en plus pressent non seulement pour les opérateurs et prestataires de services, que pour la population et les consommateurs». Ahmed Toumi partage le même avis que les représentants de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca). Ce collectif va d’ailleurs plus loin en affirmant que «des commerces ont vu s’envoler leurs chiffres d’affaires mensuels depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement». «Des commerces ont été plus touchés que d’autres, les ventes dans certains établissements se sont effondrées», ajoute un de ses représentants.

Selon Ahmed Toumi, le choc sanitaire et ses conséquences économiques sont lourds à supporter. «Il était devenu nécessaire de songer à une reprise d’activité progressive», ajoute-t-il, souhaitant que le gouvernement se penche rapidement sur les filières qui n’ont pas encore été autorisées à reprendre le travail. C’est le cas entre autres des salons de coiffure pour femmes et les hammams.

«Ce n’est pas le fait d’attendre encore huit jours pour reprendre du service qui nous inquiète, ce que nous redoutons c’est que les pouvoirs publics décident de prolonger la restriction qui pèse sur notre profession», confie une propriétaire de salon de coiffure à El Harrach.

«Le cas échéant, ce sera très difficile à supporter. Pourquoi les salons de coiffure hommes sont dans la liste des commerces qui peuvent reprendre du service et pas nous ? Pourtant, nous travaillons dans les mêmes conditions», s’interroge-t-elle encore.

Un propriétaire de hammam dans ce même quartier de la périphérie d’Alger se montre plus stoïque : «Il est difficile de faire respecter la distanciation physique dans un bain public», admet-il. Il espère, cependant, un coup de pouce des pouvoirs publics. «Il faut qu’ils prennent en compte notre situation et nous aident», dira-t-il en disant «attendre beaucoup des associations» pour des dédommagements fiscaux.

Dans ce même sillage, des ouvriers de chantier, interpellés par nos soins et concernés par la réouverture des restaurants, fast-food et gargotes, trouvent que c’est une bonne chose. «Ces lieux nous sont d’un grand service, car sur les chantiers le repas de midi n’est pas assuré.

Articles similaires