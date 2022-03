Mobilis participe en qualité de sponsor Gold, à la 25e édition du « Salon international du livre d’Alger » (Sila), qui se tient du 24 mars au 1er avril 2022 au Palais des expositions – Pins maritimes – à Alger, sous le slogan « Le livre…passerelle de mémoire ».

Après une absence de deux ans, à cause de la pandémie de la Covid-19, le SILA, principal événement culturel et littéraire en Algérie et dans le monde Arabe, rouvre ses portes aux amoureux du livre et de la lecture. Véritable bouffée d’oxygène pour les professionnels, à l’instar des animateurs de la chaine du livre tel que les éditeurs, auteurs, libraires, et bibliothécaires. L’évènement phare de la scène culturelle algérienne accueillera, neuf jours durant, plus d’un million et demi de visiteurs, et pas moins de 1250 exposants issus de 36 pays, dont l’Italie comme invité d’honneur. Outre l’exposition-vente d’ouvrages, le salon sera ponctué par un menu riche et varié, autour de plusieurs thématiques et de diverses activités culturelles, littéraires et scientifiques.

Mobilis opérateur national et acteur actif dans le paysage économique en Algérie, marquera sa participation à ce rendez-vous, à travers ses équipes commerciales, dans un stand personnalisé, et exposera ses dernières offres et solutions adaptées aux besoins des professionnels de ce secteur et des visiteurs. À travers ce salon, Mobilis entreprise citoyenne par excellence, réitère son engagement à la promotion de la culture et du savoir en Algérie.

Ensemble, construisons l’avenir.

Articles similaires