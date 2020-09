La 11e édition Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA 2020) qui devait se tenir en Octobre au Centre des Conventions d’Oran a été reportée pour le mois de mai de l’année 2021, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

Programmée initialement du 19 au 21 octobre 2020, au Centre des conventions d’Oran, la 11ème édition du Salon ERA se déroulera du 24 mai au 26 mai 2021, a précisé l’agence de communication organisatrice Myriade Communication dans un communiqué parvenu à l’APS.

En raison du contexte sanitaire marqué par la Covid 19, l’agence Myriade Communication a décidé de reporter cette 11 édition de l’Era 2020, attendant l’amélioration de la situation sanitaire. Dès à présent, les organisateurs comptent organiser la 11e édition du Salon ERA 2020, aux nouvelles dates arrêtées, «dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires requises».

La 10e édition de ce salon qui s’est déroulée en Octobre 2019 à Oran a connu la participation d’une soixantaine d’exposants dont une majorité d’opérateurs nationaux, et plus de 6.000 visiteurs, rappelle-t-on.

Articles similaires