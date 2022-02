Trente-sept (37) exposants algériens des secteurs public et privé participent à la 58e édition du Salon international de l’agriculture de Paris qui a débuté samedi sous le thème de la «souveraineté alimentaire». Le stand algérien présente, tout au long de ce salon inauguré par le président français, Emmanuel Macron, une variété de produits algériens, dont le caroube et ses dérivés, l’huile d’olive, les dattes, les oranges, le raisin, les légumes et fruits secs, les figues sèches, ainsi que des produits d’artisanat, a précisé un communiqué de la Chambre nationale d’agriculture. Ce salon qui se poursuivra jusqu’au 6 mars est l’occasion pour les participants algériens de mettre en avant les produits nationaux en France et en Europe et d’accéder aux marchés internationaux et de contribuer ainsi au développement de l’économie nationale en nouant des contacts avec les opérateurs étrangers, a souligné la même source. C’est également l’occasion de faire la promotion des produits nationaux auprès de la communauté algérienne, selon le communiqué.

