La deuxième édition du Salon import-export interafricains «IMPEX 2023», se tiendra du 14 au 16 mars prochain au Centre international des conférences «Abdelatif Rahal» à Alger, indique dimanche un communiqué des organisateurs. Cet évènement d’envergure continentale sera organisé sous le patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en partenariat avec l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX). Selon les organisateurs, «IMPEX 2023» est un évènement professionnel continental multisectoriel dédié aux différents secteurs d’activité à savoir l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire, la pèche et l’aquaculture, les services, l’artisanat et le tourisme. L’objectif du salon est de «mettre en avant les produits fabriqués en Algérie, et surtout la capacité des opérateurs économiques algériens à développer, voire consolider, leur présence sur les marchés en Afrique», précise la même source, soulignant que la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine «ZLECAF» constituait une aubaine pour les opérateurs économiques algériens pour étendre leurs réseaux d’affaire sur le continent africain et bénéficier des avantages qu’offre cet espace économique. Les organisateurs notent que la production nationale dédiée à l’export sera à l’honneur avec une exposition de trois jours qui permettra aussi aux opérateurs économiques algériens et africains de se rencontrer pour développer les opportunités d’affaires et de partenariats. En outre, une journée technique sera animée, en marge du salon, par des experts sur des thèmes pertinents et d’actualités, ajoutent les organisateurs soulignant qu’une plateforme digitale B2B sera mise à la disposition des visiteurs professionnels désirant prendre rendez-vous avec les premiers responsables des entreprises participantes. n

