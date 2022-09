Le 1er Salon du e-commerce et des services en ligne a ouvert ses portes, mardi à Alger, avec la participation de plus de 60 exposants professionnels, activant dans les domaines de la livraison et des prestations logistiques et technologiques, ainsi que des établissements financiers.

Organisé du 20 au 23 septembre en cours au Palais des expositions Pins maritimes d’Alger, ce salon a été ouvert par le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil. Selon les organisateurs, cet évènement économique vise à fédérer les acteurs du commerce et des services en ligne en Algérie autour de ce secteur d’activités émergent et aux multiples débouchées. Il ambitionne de donner une dimension professionnelle au secteur du e-commerce et des services en ligne, en créant une synergie entre ses différents acteurs, mais surtout en intégrant le maximum de ces acteurs au circuit licite des pratiques commerciales en ligne. A l’occasion, M. El Mahdi Oualid a salué l’organisation de cette manifestation, relevant que le «e-commerce a pris une place considérable en Algérie, notamment dans la période de la pandémie de Corona». Indiquant que le e-commerce et le paiement électroniques sont «les meilleures voies, à même de parvenir à l’inclusion financière», le ministre a assuré que «le Gouvernement consent des efforts considérables, en vue d’adapter les différentes lois aux exigences du e-commerce».

A cet égard, il a souligné l’ouverture de plusieurs ateliers pour réviser le Code de commerce pour l’adapter à la réalité actuelle de l’activité, outre la mise en place de cadres réglementaires pour vulgariser le e-paiement et le e-commerce. Les statuts de l’auto-entrepreneur seront présentés dans les «tout prochains jours» devant les deux chambres du Parlement pour adoption, a également indiqué M. El Mahdi Oualid. De son côté, M. Cherhabil a estimé que ce salon «permettra d’accompagner les opérateurs actifs sur les marchés classiques pour activer leur transition digitale et diversifier ainsi leurs canaux commerciaux en rencontrant des partenaires de confiance afin de les accompagner dans la transition vers le e-commerce». A cette occasion, le ministre a annoncé l’organisation, en marge de cet événement, d’une cérémonie de remise des prix du Salon du e-commerce et des services en ligne, au cours de laquelle le meilleur modèle de service en ligne développé en Algérie sera distingué et récompensé parmi les participants à la première édition du Salon. Il convient de rappeler que le salon connaît la participation d’entreprises spécialisées dans la livraison, de plateformes d’innovation, de sites Web de services électroniques, d’entreprises de services et de solutions rapides via Internet, gérés par de jeunes opérateurs, ainsi que par des banques, publiques et privées, pour offrir leurs prestations dans le domaine du e-commerce et du paiement en ligne. (APS)