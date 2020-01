D’Aix-en-Provence : Jacky Naidjia

L’Algérie sera mise à l’honneur à travers ses plus talentueux écrivains à l’occasion du 31e Salon des écrivains à Fuveau 2020, organisé par l’association « Les écrivains de Provence», qui se déroulera du 3 au 6 septembre prochain dans la ville française d’Aix-en-Provence, ont annoncé, samedi dernier, les organisateurs lors du traditionnel rendez-vous de l’association avec son fidèle public et ses membres, qui s’est déroulé à la salle de la Galerie à Fuveau, pour la présentation de l’affiche de cette 31e édition. La littérature algérienne sera ainsi à l’honneur dans la ville de Fuveau à travers, notamment la présence des écrivains algériens qui seront accompagnés de leurs meilleurs livres pour des expositions et des signatures publiques et parmi eux la nouvelle génération d’auteurs comme Khaouter Adimi. La présidente de l’association Christiane Bonfillon, en présence de Hélène Lehn, maire de Fuveau, a présenté à cette occasion l’affiche 2020 devant un nombreux public, et de fidèles bénévoles toujours là, prêts à porter main forte à l’organisation énorme de cette édition. Elle a cédé, ensuite, la place à Gérard Stehelin son vice-président pour donner lecture du message de soutien adressé par le consulat d’Algérie à Marseille à cette occasion par son représentant Wissem Chekkat. Ceci à travers une contribution lue sur la « littérature algérienne d’hier à aujourd’hui » et de commenter la diffusion d’un petit documentaire sur l’Algérie. Le programme de l’affiche de ce grand événement encore en préparation n’a pas été dévoilé et sera connu très prochainement ont affirmé les organisateurs. L’association, dont la longévité est connue pour ses succès remportés chaque année depuis sa création en 1990, propose à travers cette rencontre spécialement consacrée à l’Algérie et à ses écrivains, de mettre en lumière la littérature algérienne pour mieux la faire connaître et, à travers elle, ce pays si proche de ce côté de la Méditerranée dont beaucoup ici, natifs et amis du pays, ont toujours un œil sur lui, bien préoccupés aussi par ses perspectives d’avenir. La présence de nombreux écrivains de talent comme Yasmina Khadra, Maissa Bey, Azouz Begag, Kamel Daoud, Smaïn et autres, sont attendus avec ferveur, pour permettre de porter sur eux un regard plus personnel et plus intime. Un débat s’est ensuite instauré sur ce sujet. Pour rappel, la 30e édition de cette manifestation littéraire, c’est la Belgique et ses écrivains qui ont réussi à marquer, encore une fois, le succès mérité de ce salon ouvert à tous les publics, au-delà de la rencontre et de l’échange avec les auteurs. C’est ainsi, le témoignage d’année en année de son ouverture vers les autres à travers ses champs d’action culturels et notamment le livre et la lecture. Rendez-vous est donc pris dans les prochains jours pour connaître toute la programmation de cette 31e édition qui s’annonce culturellement fort alléchante comme les autres années pour des retrouvailles tout aussi chaleureuses.

