La quatrième édition du Salon de l’industrie, du BTP, de l’énergie, de logistique et de l’export d’Oran «Oran Invest expo» se tiendra du 14 au 17 mars en cours au Centre des conventions d’Oran (CCO) Ahmed Benahmed, ont indiqué les organisateurs de l’évènement dans un communiqué.

Organisé sous le parrainage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, en partenariat avec l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (Algex), la Confédération nationale du patronat citoyen (CAPC) et la Bourse de sous-traitance et du partenariat de l’Ouest (BSTPO), «cet événement qui regroupe des secteurs complémentaires et dynamiques vise à donner un souffle nouveau à la relance économique nationale et redynamiser l’activité, après une période de recul qui perdure depuis près de trois années en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19», selon la même source. Regroupant plus de 80 exposants, dont des entreprises nationales publiques et privées, ainsi que des entreprises étrangères exerçant dans les secteurs en relation avec son thème, «le salon Oran Invest expo se veut une opportunité d’échange entre les participants afin de dégager des pistes de réflexion sur une relance économique sereine et fondée sur une clairvoyance et un appui sur les avancées technologiques réalisées dans ces secteurs névralgiques», soulignent les organisateurs de cette manifestation. «Se tenant dans une conjoncture économique favorable, marquée essentiellement par la volonté des hautes autorités du pays de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour une relance économique réelle, le salon Oran Invest expo est un espace de rencontres, d’échanges d’idées et de projets en vue de concrétiser des investissements porteurs et créateurs de richesses et d’emploi», expliquent-ils. En sus de l’aspect expo et des rencontres professionnelles «B To B», des conférences-débat thématiques autour des sujets les plus pertinents de la réalité et des perspectives de l’économie algériennes seront tenues en marge du salon. Animées par des managers d’entreprises, des universitaires et professionnels dans diverses spécialités, ces conférences-débat ont pour objectif principal de dégager des recommandations «à même de juguler les obstacles à l’investissement et à relancer l’activité économique nationale». De plus, un espace d’exposition est dédié gratuitement à l’université d’Oran (USTO) et à l’école polytechnique d’Oran, ainsi qu’à des associations de jeunes entrepreneurs afin de les mettre en contact direct avec les opérateurs économiques et faire valoir leurs idées et projets innovants. Pour rappel, la troisième édition du salon Oran Invest expo s’était tenue en juillet 2021 s’était soldée par la signature de plus de 50 conventions de partenariat entre des entreprises nationales publiques et privées ainsi que des entreprises étrangères en activité en Algérie. (APS)