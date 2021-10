Huawei Télécommunication Algérie a organisé hier lundi, 11 octobre, la deuxième édition du Salon de l’emploi «Job Fair», à l’hôtel El Aurassi, à Alger, dédiée aux étudiants des 30 ICT Académies.

Lors de son discours d’inauguration, le directeur général de Huawei Algérie, Mr. Eason YI a rappelé que Huawei assure toujours ses responsabilités sociales en tant que multinationale installée en Algérie, visant notamment à développer davantage l’écosystème local HUAWEI ICT Talent.

Selon M. Eason YI, Huawei s’est engagé pour la formation des étudiants et cadres. Nous avons plusieurs programmes de formation. Je vous citerai ICT académies, ICT Compétition, Seeds for the Futur et le Salon de l’Embauche et stages.

«Cet écosystème peut être décrit comme une chaîne de bout en bout. La première étape est la formation et la certification, connue par la célèbre Huawei ICT Academy, suivie de la compétition, connue sous, la compétition Huawei ICT dont l’Algérie a été championne En 2019 et 2020, la prochaine étape est la mise en route, connue sous Seeds for the Future et la dernière étape de cet écosystème est le recrutement. La preuve est le salon du recrutement que nous organisons aujourd’hui»,», a expliqué M. Eason YI, devant un parterre de recteurs et directeurs d’universités et écoles, étudiants, et ce, en présence de plus de 20 partenaires de Huawei en Algérie.

A titre d’exemple, plus de 90 étudiants et talents algériens ont bénéficié depuis de 2015, dans le cadre du programme Seeds for the Future (graines du future).

Pour ce qui est du programme ICT compétition et ICT académies, il y a un engouement et un intérêt de la part des étudiants algériens, d’ailleurs en chiffre, le nombre d’étudiants qui ont postulé à la compétition de Huawei a presque triplé. Il est passé de 700 en 2018 à près de 2000 étudiants en 2019. Je peux vous dire que pour 2021, nous prévoyons d’atteindre les 5000. A propos des certifications, nous avons déjà certifié 90 étudiants en 2019 et nous prévoyons d’atteindre les 1000 certifiés en 2021 entre étudiants et enseignants.

Pour le DG de Huawei Algérie, l’objectif de ce genre d’initiative, est de développer davantage les talents technologiques à forte intensité de connaissances et d’excellence pour l’Algérie et contribuer, ainsi, à la transformation numérique de l’Algérie.

«Job Fair» est le Salon de l’emploi initié par Huawei Algérie et ses partenaires, dédié aux étudiants des 30 ICT académies créés par Huawei en Algérie, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste, des Télécommunications.

Ce Salon, essentiellement les étudiants à la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Durant cette deuxième édition, plus de 120 étudiants, certifiés par Huawei, venus des différentes universités du pays d’Alger à Oran et de Saida à Batna…,

Lors de cette journée, les étudiants ont eu des entretiens directs avec les représentants de Huawei et ses partenaires en Algérie. Il s’agit de STI, M2I, CBS, SOFIM, RETELEM, Socaram, Orabi, DZIT, DATATOOLS, HYPERDIST, GEPS, MICROTEL, ICT TOWER…

Après le lancement réussi de ses 30 ICT académies en Algérie depuis novembre 2018, Huawei a initié plusieurs programmes en faveur des étudiants. Il s’agit en premier lieu de l’organisation de l’ICT Compétition, où des étudiants algériens ont obtenu, à deux reprises, le premier prix lors de la finale de la compétition mondiale organisée à la fin du mois de mai passé.

