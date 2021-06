Deux algériens, le compositeur Salim Dada et l’écrivain Amara Lakhous, ont reçu de la part de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, l’Ordre de l’Etoile d’Italie décernés par le Président de la République Italienne Sergio Mattarella sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Luigi Di Maio, annonce un communiqué de l’ambassade. La même source précise que les distinctions ont été octroyées à l’occasion de la fête nationale italienne, qui coincide avec le 2 juin. Salim Dada a reçu la distinction d’Officier de l’Ordre de l’Etoile d’Italie pour ses mérites dans la promotion des relations d’amitié et de collaboration entre l’Italie et l’Algérie, notamment dans le domaine artistique et musical. En 2008, il avait reçu une bourse d’étude du Ministère des Affaires Etrangères italien qui lui a permis d’étudier auprès du Conservatoire de Turin. Au cours des trois ans passés en Italie, il a créé un quartet à cordes et composé de nombreuses œuvres musicales ; par la suite, il a renforcé ses liens avec l’Italie par la création du trio « Shulùq Ensemble » avec deux musiciens italiens et la collaboration avec l’Ambassade d’Italie et l’Institut Culturel Italien dans les activités pour la promotion de la culture italienne en Algérie.

L’écrivain algéro‐italien Amara Lakhous (qui, n’étant pas en Algérie a pour l’instant reçu la distinction « en virtuelle ») a reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre de l’Etoile d’Italie pour son engagement dans le renforcement des liens entre l’Italie et l’Algérie et dans la promotion du dialogue interculturel. Il a vécu en Italie entre 1995 et 2015 et il a publié de nombreux ouvrages littéraires en italien et en arabe (traduits aussi dans de nombreuses autres langues), parmi lesquels « Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio » (publiée en Algérie par Barzakh).

L’Ordre de l’Etoile d’Italie est le deuxième honneur civil de l’Etat italien, réservé aux citoyens italiens et étrangers qui ont acquis, à l’étranger, des mérites particuliers dans la promotion des relations d’amitié et de collaboration entre l’Italie et d’autres pays.

Articles similaires