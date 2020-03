Alors que le Barça négocierait, en interne, des baisses de salaire au vu de la crise liée au Covid-19, la piste Neymar serait toujours d’actualité pour l’été prochain. Selon L’Equipe, les Blaugrana envisageraient un prêt avec option achat d’obligatoire… ou un échange.

Le Barça a beau être le club le plus riche au monde, il est lui aussi impacté de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Alors que la Liga est suspendue depuis le 12 mars dernier, les dirigeants blaugrana, eux, planchent (déjà) sur les pertes que cette dernière va engendrer.

Et selon L’Equipe, ils songent à une diminution progressive des émoluments de leurs joueurs. Pour résumer : une baisse de la masse salariale du club, estimée comme la plus importante d’Europe.



… mais pense toujours à Neymar

Dans cette optique, et en attendant une date de reprise des compétitions, le Barça se prépare au mercato estival. Pour l’heure, difficile de fixer un budget sans connaître concrètement l’ampleur des pertes. Mais d’après le quotidien, deux pistes sont toujours d’actualité : Lautaro Martinez (Inter Milan)…. et bien évidemment Neymar. Après plusieurs tentatives ratées l’été dernier, le club catalan compte bien revenir à la charge pour la star du PSG. Avec une marge de manoeuvre limitée, le Barça va donc devoir se montrer créatif pour établir un montage financier. L’Equipe parle ainsi d’un possible prêt avec obligation d’achat ou bien un échange. Des formules déjà évoquées l’été dernier, notamment avec le nom d’Ousmane Dembélé. Leonardo, le directeur sportif du PSG, n’avait alors pas bronché. Bis repetita ?

