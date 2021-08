Huit (08) personnes ont péri par noyade, dont six en mer, durant les dernières 48 heures au niveau national, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Sur les six noyades enregistrées en mer, quatre ont eu lieu au niveau des plages de la wilaya de Mostaganem et concernent des personnes âgées entre 19 et 31 ans, alors que le 5e décès est survenu à Annaba et le 6e à Bejaia, précise la même source.

En outre, deux autres noyades se sont produites dans des réserves d’eau, dont l’une à Blida et a coûté la vie à une personne âgée de 31 ans, alors que le second décès, celui d’un enfant de 15 ans, a été déploré dans la wilaya de Saida.

