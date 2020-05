Alors que l’opération de contrôle est menée intensivement sur le terrain par les deux équipes composant la soixantaine de brigades de contrôle de la Direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, les transactions commerciales sans délivrance de factures et la vente de produits impropres à la consommation persistent. Dans ce sillage, le défaut de facturation du mois d’avril 2020 est estimé à plus de 7 milliards de centimes. Ce préjudice au Trésor public est beaucoup plus constaté dans les deux comptoirs commerciaux régionaux de Aïn M’lila (pièces détachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-porter). Cela étant, les éléments des brigades de contrôle de la qualité et la répression des fraudes ont saisi plus de 2 tonnes de produits périmés impropres à la consommation lors de 8 opérations diverses effectuées durant la même période. Les produits en question, parmi lesquels figurait une demi-tonne de viandes rouges et blanches, sont estimés à près de 22 millions de centimes. Il importe de rappeler que pas moins de 1 607 interventions ont été effectuées par les agents de contrôle, 1 010 pour les pratiques commerciales et 597 ayant trait à la qualité, sanctionnées par 148 procès-verbaux, (88 pour la pratique commerciale et 55pour la qualité et la répression des fraudes, dont 143 ont été transmis à la justice. Enfin, les services de commerce ont prononcé 3 fermetures administratives de commerces. K. M.

