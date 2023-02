Synthèse par Sihem Bounabi

Une unité de production de médicaments du groupe Saidal sera prochainement lancée dans la wilaya de Batna, a annoncé, avant-hier, le ministre de l’Industrie pharmaceutique Ali Aoun, au cours d’une visite de travail dans la wilaya. Le ministre a indiqué que « la demande a été faite par les responsables du groupe qui ont exprimé leur intention d’ouvrir cette unité et nous n’avons eu qu’à accepter et les accompagner ».

Afin de concrétiser ce projet dans les plus brefs délais, le ministre a appelé les responsables du groupe Saidal à élaborer un dossier complet sur le projet et le déposer auprès du ministère avant la fin avril en vue de concrétiser le projet au siège de l’unité commerciale de l’Est, implantée dans la zone industrielle de Batna.

Ali Aoun a ainsi estimé que « ce projet intervient comme un début de l’extension du groupe Saidal vers des régions où il est absent et de se rapprocher des wilayas du Sud en vue de récupérer sa place pour devenir leader dans l’industrie des médicaments en Algérie », rappelant que « le président de la République Abdelmadjid Tebboune a insisté sur ce point plusieurs fois ».

Il a également rappelé aux responsables du groupe l’importance de mettre en œuvre les orientations qu’il leur a été données à Blida, soulignant que leur « évaluation sera conditionnée au respect de ces orientations ». Il a, à cette occasion, réitéré ses instructions pour que Saidal accélère le projet de production de l’insuline à Constantine et respecte les délais s’agissant du projet de production d’antibiotiques.

A noter que le ministre de l’Industrie pharmaceutique a annoncé le projet d’une nouvelle unité de production de Saidal à l’occasion de l’inauguration du magasin de distribution des médicaments dans l’Est du pays du groupe Saidal, d’une capacité de stockage de 12 millions d’unités. Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a tenu à mettre en exergue l’importance de ce nouveau centre de distribution qui prend en charge l’approvisionnement en médicaments des wilayas de l’Est et du Sud-Est. Finalement, il a estimé que l’horizon de ce secteur dans la wilaya de Batna est « prometteur », se félicitant de l’aide apportée par les autorités locales aux investisseurs. n

