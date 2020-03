Les éléments de la Gendarmerie nationale dans la wilaya de Saïda ont saisi 60 tonnes de blé tendre et procédé à l’arrestation de trois individus pour leur implication dans une affaire de transformation de cette denrée en aliment de bétail, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire.

L’opération de saisie a été effectuée mardi lors d’un barrage de contrôle au niveau de la RN 92 reliant les wilayas de Saïda et de Sidi Bel-Abbes où deux camions qui convoyaient la quantité de blé ont été interceptés et trois mis en cause arrêtés, a-t-on indiqué de même source.

Les services de la Gendarmerie nationale poursuivent leur enquête dans cette affaire et les mis en cause seront présentés prochainement devant le tribunal de Saïda.

