Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recensés dans la zone humide, «dayat Zraguet» située à la sortie ouest de la commune d’Aïn Skhouna (90 km à l’est de Saïda), a-t-on appris samedi auprès de la conservation locale des forêts. A ce titre, la cheffe du service de la protection animale et végétale de cette conservation , Mme Ramas Hayat a souligné que le décompte hivernal des oiseaux migrateurs, exploitant cette zone comme lieu de repos et de nidification sur l’axe de migration de l’Europe-Afrique, a été effectué dans le cadre du recensement traditionnel annuel des oiseaux migrateurs, s’étalant à l’échelle internationale du 15 au 31 janvier de chaque année. Cet inventaire a permis l’observation de quatre types d’oiseaux migrateurs, parmi lesquels «la grande corneille d’eau» et les «grues grises», selon la même source. Ces oiseaux ont été observés à travers le plan d’eau de «dayat Zraguet», relevant de la zone humide de la commune d’Aïn Skhouna, classée dans le cadre de la convention internationale «Ramsar». le plan d’eau en question s’étend sur une superficie de 500 hectares, souligne-t-on. Cette zone constitue une escale pour des dizaines d’oiseaux migrateurs qui recourent pour échapper au froid et pour nicher et profiter d’un climat chaud, selon la même responsable. A noter que la conservation des forets compte une superficie d’environ 12.000 has de zones humides classées dans le cadre de la convention internationale «Ramsar», située dans la commune de Aïn Skhouna.

