Les autorités de la wilaya de Saïda ont décidé de fermer l’ensemble des infrastructures sportives publiques et privées pour une durée de 15 jours dans le cadre des mesures sanitaires de prévention contre Covid-19, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Cette décision, entrée en vigueur lundi, englobe toutes les salles et complexes sportifs et salles de gymnastique, ainsi que les piscines qui se trouvent à l’intérieur des hôtels et complexes touristiques. Il est également interdit de poursuivre les activités de sports collectifs, à l’instar du football, notamment dans les stades de proximité installés dans les différentes communes de la wilaya. A rappeler que les autorités locales ont produit, la semaine passée, un autre arrêté portant sur la fermeture de tous les marchés hebdomadaires, au nombre de sept (7), pour une durée de 15 jours, à titre préventif et en riposte à la propagation de la pandémie du Covid-19.

