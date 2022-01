Par Salim Benour

Selon la Direction régionale de commerce de Saïda, des milliers de cas d’infractions aux règles commerciales ont été relevés par ses agents de contrôlé durant l’année 2021. Ces manquements aux normes commerciales en vigueur sont de 11.937 cas et concernent six wilayas de l’Ouest algérien, précise la même source. Les wilayas en question sont Mascara, Chlef, Saïda, Tissemsilt et Tiaret où les services commerciaux de contrôle ont établi 11.385 procès-verbaux et procédé à la fermeture de 905 locaux. Ces procédures ont été effectuées sur un constat de défaut d’étiquetage et d’affichage des prix, d’absence de facturation et de dissimulation de chiffres d’affaires. Parmi les cas de commerçants verbalisés, certains l’ont été pour n’avoir pas de registre de commerce. Selon le responsable de la communication de la Direction de commerce de Saïda, qui s’est exprimé pour l’APS, pas moins de 8.959 infractions ont été relevées pour défaut d’étiquetage et de publication des prix, défaut de facturation et dissimulation de chiffres d’affaires, exercice d’activité sans registre de commerce et «prix exagérés». Ce même responsable, Akkacha Bouknina, affirme que les services de contrôle et de répression des fraudes ont constaté. 978 infractions dont celles liées au «défaut d’hygiène, au ré-étiquetage de date limite de péremption des produits, non-respect des mesures d’hygiène et le stockage des produits alimentaires, vente de produits contrefaits et périmés ou impropre à la consommation». Il ajoute que ces agents ont également effectué 158.767 interventions en 2021, dont 81.377 en matière de contrôle des pratiques commerciales et 77.390 concernant la répression de la fraude. La valeur des produits saisis, alimentaires et autres, à travers les 6 wilayas de l’ouest est estimée à près de 46 millions de dinars, tandis que le chiffre d’affaires dissimulé de transactions commerciales est de plus de 13 milliards DA. Les résultats des analyses font état 318 échantillons de denrées alimentaires déclarées non conformes sur 1.349 prélevées aux fins d’analyses microbiologiques notamment. n

