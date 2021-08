Trois (3) stations de production d’oxygène médical et 80 concentrateurs de cette matière, seront acquis la semaine prochaine à Saïda, dans le cadre des efforts de prise en charge des malades atteints du coronavirus, a-t-on appris dimanche,des services de la wilaya.

Ces nouveaux équipements et matériels seront fournis à l'hôpital «Ahmed Medeghr», à la clinique mère-enfant «Hamdane Bakhta» dans la ville de Saïda et à l'hôpital de la commune de Hassasna, a-t-on indiqué. Selon la même source, deux (2) stations de production d'oxygène ont été acquises, de même que 30 concentrateurs d'oxygène sur les budgets de la wilaya et de la direction de la santé et de la population (DSP) alors que l'opération d'achat de la troisième station de production d'oxygène et de celle des 50 concentrateurs est prise en charge financièrement par un opérateur privé, Le restant des hôpitaux de la wilaya bénéficieront également de nouvelles stations de production d'oxygène, comme affirmé par le wali de Saïda, Saïd Sayoud lors d'une réunion jeudi dernier.(APS) Sûreté d'Alger: arrestation du principal mis en cause dans le vol d'une bijouterie à Saïd Hamdine ALGER, 8 août 2021 (APS)- Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation du principal mis en cause dans l'affaire du vol d'une bijouterie au niveau de la cité Said Hamdine (circonscription administrative de Bir Mourad Rais), indique dimanche un communiqué des mêmes services. «Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade criminelle de la division Centre, ont procédé à l'arrestation du principal mis en cause (28 ans) dans l'affaire du vol d'une bijouterie au niveau de la cité de Said Hamdine dans la circonscription administrative de Bir Mourad Rais», a précisé le communiqué. «Après exploitation d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant le jeune en flagrant délit de vol», la brigade criminelle de la division Centre a pu identifier le principal mis en cause en utilisant tous les moyens techniques», a ajouté la même source. L'opération, poursuit le communiqué, a permis «la récupération d'un montant de 90.000 DA». Après finalisation des procédures légales, le mis en cause a été déféré devant les juridictions territorialement compétentes.

