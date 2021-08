Le grand artiste et comédien Saïd Hilmi est décédé mercredi à Alger à l’âge de 82 ans des suites de complications liées au coronavirus, a-t-on appris de ses proches. L’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) avait annoncé, il y a quelques jours, la dégradation de l’état de santé de Saïd Hilmi suite à sa contamination à la Covid-19. Né en 1939 à Tizi-Ouzou, le regretté a tracé sa carrière artistique très jeune, d’abord en participant à nombre d’émissions radiophoniques pour enfants. Quelques années plus tard, feu Hilmi a animé des programmes sur le théâtre, pour ne citer que «Akardeche» sur les fréquences de la radio Chaîne 2. Participant à plusieurs œuvres cinématographiques, le défunt a brillé dans «Ali au pays des mirages» en 1979 de Mohamed Rachedi, «Douar des femmes» en 2005 de Mohamed Chouikh ou encore dans l’art dramatique algérien, aux côtés de grands artistes tel que Siali Kouiret, Fatiha Berbère et Nouria, dans «A prendre ou à laisser». Connu et reconnu en milieu artistique pour sa passion son travail, son enthousiasme et inquiétude pour le cinéma algérien, le regretté était en contact permanent avec les artistes et membre actif au sein de l’association Adwaa à la tête de laquelle il était désigné récemment président d’honneur. (APS)

