Au troisième jour de sa visite à la 4e Région militaire à Djanet, le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major par intérim de l’Armée nationale populaire, a évoqué le rôle de l’institution militaire. Présidant une réunion d’orientation, au niveau du siège du secteur opérationnel Sud-est de Djanet, Chaneghriha a fait état de la détermination de l’ANP à préserver l’unité du peuple algérien et à renforcer le lien avec son Armée : « Nous témoignons tout notre respect et notre reconnaissance à ce peuple, avec lequel nous avons surmonté toutes les épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui, que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménagerons aucun effort pour préserver son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à son Armée, car nous sommes issus de ce peuple, et nous en faisons partie intégrante » a-t-il lancé. Aussi et tout en soutenant que

« ce peuple saura, sans doute, relever,

en toute sécurité, les défis de la phase actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays », Chaneghriha précisera que le peuple

« saura poser, avec fidélité et confiance, les jalons de l’avenir prometteur de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle que rêvée par nos vaillants chouhada, et à laquelle ses enfants loyaux aspirent aujourd’hui ». Dans le même ordre d’idées et à l’issue de la cérémonie d’accueil et en compagnie du Général-Major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e RM, Saïd Chanegriha s’est réuni avec les cadres et les personnels du secteur. A cette occasion, il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence, à toutes les unités de la Région, à travers laquelle il leur a transmis les félicitations et les encouragements du Président de la République : « Je saisis cette occasion pour vous transmettre le message de félicitations et d’encouragement de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et à travers vous à l’ensemble des personnels de l’ANP, en reconnaissance des efforts considérables que vous fournissez, au quotidien, afin de faire face à tous les dangers et menaces, et du dévouement dont vous avez fait preuve pendant la phase cruciale que notre pays a traversée ces derniers temps », a-t-il lancé avant d’enchaîner : «Vous avez contribuez, avec efficacité, vous hommes de la 4e RM, aux côtés de vos collègues à travers toutes les autres Régions militaires, à réunir les conditions de sécurité et de stabilité dans notre pays, lui permettant, ainsi, de dépasser cette épreuve et d’arriver à bon port ». M. Chanegriha n’a pas manqué à ce propos d’insister sur son engagement à œuvrer à « l’ancrage des bases du travail coordonné et cohérent entre les différentes composantes de l’ANP, au resserrement des rangs et à la mobilisation des énergies et des potentiels, de manière à permettre la construction d’une armée forte et moderne, à même de garantir la sécurité et l’intégrité territoriale et de sauvegarder la souveraineté nationale ». Dans ce cadre, il n’a pas manqué de souligner que « nous œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des efforts soutenus, à réunir les facteurs de sécurité et de quiétude, à travers tout le territoire national, et à franchir davantage d’étapes pour le développement de nos capacités militaires, dans tous les domaines, de manière à pouvoir construire une armée forte et moderne, à même de garantir notre sécurité et notre intégrité territoriale et de sauvegarder notre souveraineté nationale ».

Articles similaires