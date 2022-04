Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a déclaré hier samedi lors de sa visite d’inspection à Bordj Badji Mokhtar, 6ème Région militaire, que notre «pays a besoin, aujourd’hui plus que jamais, de fédérer les efforts de ses enfants dévoués, afin de faire avorter toute manœuvre ciblant notre unité territoriale et populaire».

Par Salim Benour

Ce besoin, a-t-il expliqué, est «à l’aune des grands défis sécuritaires engendrés par la nouvelle situation géostratégique internationale et régionale, et sur fond des crises qui agitent notre sous-région, marquée par la vulnérabilité sécuritaire chronique, avec notamment l’expansion du terrorisme dans notre voisinage immédiat et la prolifération de la criminalité organisée transfrontalière».

Le chef d’Etat-major de l’ANP s’est exprimé par une allocution lors d’une rencontre avec les cadres de la 6e RM tenue à l’occasion de cette visite qui s’inscrit dans la dynamique de ses visites aux différentes Régions militaires. S’en prenant aux «tentatives délibérées des mercenaires de semer la discorde et la division» entre les enfants du même peuple et entre le peuple et son Armée, les qualifiant d’«d’illusions et de chimères qui ne se réaliseront jamais sur la terre des Chouhada», il a fait observer que «le paysage est très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui ciblent notre pays ces derniers temps, n’aura pas besoin d’une longue réflexion ou d’une profonde analyse, pour voir la malveillance de leurs desseins, la bassesse de leurs objectifs et de leurs protagonistes, qui ont trahi leur nation et vendu leurs âmes et leur honneur».

Auparavant, et après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée a observé, en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème RM, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Menad M’Hamed, dont le siège dudit secteur porte son nom. A l’issue de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant de la 6ème RM et un exposé présenté par le Commandant du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar. n