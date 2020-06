Les forces françaises au Sahel, qui ont tué le leader d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal, sont accompagnées par un ensemble de déploiements et de missions militaires, régionales ou internationales. Revue d’effectifs.

n Barkhane : Elle est actuellement la plus importante opération extérieure de l’armée française (5.100 militaires). Déployée dans l’ensemble de la bande sahélo-saharienne, une zone vaste comme l’Europe, elle a pris le relais en août 2014 de l’opération Serval, lancée en janvier 2013, et a élargi son champ d’action. Washington fournit enfin des capacités cruciales de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique pour un coût de 45 millions de dollars par an.

n Casques bleus : La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) s’est déployée en juillet 2013, prenant le relais de la Mission internationale de soutien au Mali (Misma) formée par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). C’est une mission de maintien de la paix, excluant de fait des opérations offensives. Avec environ 13.000 Casques bleus, c’est une des missions les plus importantes de l’ONU. Elle a payé un lourd tribut: plus de 200 soldats tués.

n Force du G5 Sahel : En novembre 2015, les dirigeants de l’organisation G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad) décident de créer une force conjointe antijihadiste. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina et du Niger, gagnés à leur tour par les violences, ils réactivent le projet en 2017. Ses opérations sont compliquées par une coopération entre armées qui est loin d’être optimale, et de multiples accusations de violations des droits de l’Homme par certaines de ses troupes.

n EUTM Mali : La Mission européenne de formation de l’armée malienne (EUTM Mali), lancée en février 2013, réunit 620 militaires de 28 pays européens, avec au départ une mission de formation, sans participation aux combats, d’une armée malienne sous-entraînée et sous-équipée. Son mandat a été prolongé en mai 2018 par l’Union européenne pour deux ans, avec un budget quasi doublé à 59,7 millions d’euros.

n Takuba : La force européenne Takuba est un groupement de forces spéciales destiné à accompagner les soldats maliens au combat. Elle débutera ses opérations cet été avec une centaine de militaires, a annoncé jeudi la ministre française des Armées.

