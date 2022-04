Le Niger est à la veille d’un tournant géo-sécuritaire majeur avec des conséquences géopolitiques nouvelles et le scénario d’une complexification du terrain sécuritaire à différentes échelles. Ce pays s’apprête à accueillir sur son sol le dispositif militaire français modifié de l’opération Barkhane qui était stationné au Mali et dont le dernier soldat devrait le quitter «à la fin de l’été», a déclaré, hier 16 avril 2022, le général Thierry Burckhard, chef des armées françaises.

Par Halim Midouni

Ce redéploiement de Barkhane, appelé «réarticulation» par le général Burckhard, va avoir pour conséquence première de renforcer la présence militaire étrangère déjà importante dans ce pays voisin. La France et les Etats-Unis y ont des bases militaires à Niamey et dans la région d’Agadez. L’Allemagne dispose d’une base logistique dans la capitale et participe, de même que l’Italie et le Canada, à la formation des forces spéciales nigériennes.

Ces pays occidentaux apportent aux autorités nigériennes leur appui et leur soutien à la lutte contre le terrorisme islamiste et les nombreux groupes armés, autonomes ou affiliés à Al Qaida ou à l’Etat islamique du grand Sahara, qui activent aussi dans les pays sahéliens voisins. Même si certains de ces pays ont une participation jugée symbolique à cette lutte, l’ensemble représente beaucoup de monde et cela peut tourner, comme au Mali, à l’embouteillage sécuritaire et, donc, sans garantie d’efficacité au front anti-terroriste. Un risque contre lequel l’Algérie a déjà mis en garde au début et tout au long de l’opération française Serval, qui a débuté en 2013, puis de Barkhane lancée en 2014.

Presque dix ans après, le temps et le terrain lui donnent en grande partie raison. Les milliers de soldats français et étrangers n’ont pas fait pas disparaître l’insécurité.



Embouteillage sécuritaire sans garantie d’efficacité

Une décennie après ou presque, considérant dans le grand et périlleux froid politique et diplomatique qui caractérise ses rapports avec Paris, le pouvoir militaire malien de transition estime que l’intervention française n’a pas fait gagner la guerre aux groupes armés. Il accuse à demi-mots la France de soutenir secrètement le séparatisme touareg au Nord Mali ; et se tourne aujourd’hui, vers la Russie. Contrainte ou pas, sa réaction, vivement soutenue par une large partie des Maliens, ajoute à la multiplication des acteurs sécuritaires internationaux, avec le danger, dans le contexte actuel, d’une déstabilisation à plus grande échelle sur fond de rivalités géopolitiques entre grandes puissances.

Avec l’arrivée des Russes au Mali et l’accusation portée par Paris et les capitales européennes contre Bamako d’ouvrir ses portes et ses casernes à la milice privée russe Wagner, c’est toute la bande sahélo-saharienne qui risque, en effet, de se transformer en nouveau front collatéral de la guerre en Ukraine et de la confrontation entre les capitales occidentales et Moscou. Ce scénario d’aggravation d’une réalité sécurité déjà fort complexe au Sahel, peut faire sourire. Il n’est cependant pas exclu quand on observe que les pays de l’Union européenne (UE) ont, par représailles contre Bamako et par signal d’hostilité à Moscou, décidé, le 11 avril 2022, d’«arrêter» les missions de formation et d’entraînement de l’armée et de la garde nationale au Mali. De manière imprudente, la ministre allemande des Affaires étrangères l’a même formulé en des termes clairs d’avertissement. Lors de son passage à Bamako, après avoir été reçue par le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 15 avril 2022, elle a demandé au gouvernement malien de cesser de collaborer avec la Russie pour espérer le retour à de bonnes relations de coopération avec Berlin et l’UE.

«Nous ne pouvons poursuivre la coopération sans démarcation d’avec les forces russes», a insisté Annalena Baerbock qui n’a pas hésité à dire que le président russe Vladimir «Poutine mène contre l’Ukraine une grave guerre d’agression contraire aux droits des peuples». En réponse, son homologue malien, Aboulaye Diop, a déclaré que «le Mali n’est pas impliqué par rapport à ce qui se passe en Ukraine (…) la situation du Mali est la situation du Mali et nous souhaitons que chaque partenaire respecte les choix du Mali», a-t-il réagi lors d’un point de presse commun.



Nouveau front collatéral de la guerre en Ukraine ?

«Le Mali n’abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d’État à État avec la Russie et une coopération de long terme», a-t-il répété devant la ministre allemande.

Avant Mme Baerbock, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, avait déclaré à l’annonce de l’arrêt des missions de formation et d’entraînement militaire assurée par l’UE, que la force européenne va rester au Sahel et se déploiera dans les pays voisins. Parmi eux, le Niger, bien entendu, où le redéploiement de Barkhane est, officiellement, à l’ordre du jour depuis fin mars dernier. A cette période de l’année, le chef des armées françaises s’est rendu à Niamey pour discuter avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi, de la «nature de l’aide que l’armée française pourrait apporter». «Il faut qu’on soit le plus près de ce qui correspond réellement aux besoins de l’armée nigérienne», avait-il dit.

Dans sa déclaration à l’AFP, hier, le général Burkhard a ajouté qu’il voit l’évolution de la présence militaire française au Niger «de la manière qui sera définie par les autorités nigériennes». «L’intensité et le niveau d’engagement, ce sont les autorités nigériennes qui vont les fixer (…) Soit ils veulent que nous restions engagés au même niveau, soit ils veulent l’augmenter, ou alors continuer avec des moyens différents. Ils fixeront le curseur, ce n’est pas nous», a-t-il ajouté, comme si l’état-major français n’avait pas sa propre lecture de la réalité sécuritaire dans la sous-région ni d’objectifs par rapport aux enjeux sur place et en Afrique entière comme le suggère la visite du général Burkhard au Gabon, jeudi et vendredi derniers.

«Si le Niger le demande, on peut imaginer un système de déploiement conjoint qui soit un peu plus au nord de Niamey pour être plus proche de la zone des trois frontières» entre le Niger, le Mali et Burkina, avait toutefois anticipé dans une déclaration antérieure, fin mars, en pleine visite du général Burckhard à Niamey, le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l’état-major français qui s’était exprimé sur RFI. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui espère un retour sur investissement pour son pays classé parmi les plus pauvre, est totalement favorable au déploiement militaire français sur le sol de son pays. Cependant, il redoute une partie agissante de l’opinion nigérienne et les ONG locales qui considèrent que les militaires étrangers comme des «forces d’occupation» et une «menace pour la souveraineté du pays».

Pour court-circuiter cette opposition, il avait annoncé, le 25 février dernier, lors d’une «conférence des cadres», qu’il allait consulter le Parlement pour un «débat». «Ce débat aura lieu dans quelques jours», a indiqué vendredi dernier le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, lors d’une conférence de presse avec son homologue allemande venue de Bamako. «Il est important que le peuple nigérien, à travers le Parlement, s’exprime clairement sur cette question. Ce quitus du Parlement permettra de mettre fin au débat», a-t-il déclaré. Sauf que dans le Parlement nigérien, la majorité est détenue par la formation politique du président Bazoum, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS). Le débat en question ne devrait donc être qu’une question de formalité.

Ce ne sera probablement pas le cas pour répondre aux interrogations potentielles relatives à la réaction de la population nigérienne devant la décision française de poursuivre avec le feu vert de leurs autorités et le soutien d’autres pays étrangers l’opération Barkhane dans leur pays menacé sur cinq de ses sept frontières par les groupes djihadistes dont Boko Haram et l’ISWAP (l’état islamique en Afrique de l’ouest) et où le salafisme radical est très présent. Un terrain mouvant et menaçant suivi de très près par Alger.