Le président du Mouvement sud-africain de solidarité avec le peuple sahraoui, Zwelivelile Mandela, a réaffirmé, mardi à Chahid El-Hafed dans les camps de réfugiés sahraouis, la position de principe de la République d’Afrique du Sud en faveur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, M. Zwelivelile Mandela a précisé que «la lutte du peuple sahraoui est devenue une base pour les politiques du Gouvernement d’Afrique du Sud», ajoutant que «Je me trouve pour la deuxième fois parmi vous pour vous exprimer à nouveau ma profonde solidarité dans votre lutte pour la liberté et l’indépendance», a-t-il déclaré, ajoutant que la lutte du peuple sahraoui était une source d’inspiration pour le peuple sud-africain dans sa lutte contre l’Apartheid. Le petit fils de Nelson Mandela a indiqué que «les hauts-faits et la bravoure des Sahraouis ont permis de saisir les chars du régime de l’apartheid, offerts au régime marocain», ajoutant que la «preuve existe encore pour que tout le monde la voit, cette preuve que vous conservez au musée de la Résistance outre quelques chars qui portent toujours le drapeau de l’apartheid». Il a en outre déploré le fait qu’«aucun véritable progrès concret n’a été enregistré pour la libération de la dernière colonie en Afrique». «Les Nations unies ont prolongé, à plusieurs reprises, les mandats de leur mission au Sahara occidental, dont la tâche est le parachèvement de la libération du territoire de la RASD, mais le Maroc maintient toujours ses revendications contraires à la Légalité internationale et à l’Histoire, réclamant sa souveraineté sur la République sahraouie, ce qui est contraire au droit international», a-t-il soutenu. Le Maroc « poursuit toujours sa répression et ses agressions barbares contre les détenus politiques sahraouis, en violation de la Déclaration de Genève, des conventions internationales et du droit international humanitaire», a ajouté M. Zwelivelile qui a relevé que certains de ces détenus politiques subissent la torture et des harcèlements à l’intérieur des prisons marocaines, depuis plus de deux ou trois décennies. M. Zwelivelile Mandela s’est engagé, auprès du peuple sahraoui, à poursuivre le soutien de la lutte du peuple sahraoui pour la liberté dans tous les fora, à l’intérieur et à l’extérieur. De son côté, l’ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Beiset a indiqué, dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre du Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali avec M. Zwelivelile Mandela, que cette rencontre avec le président sahraoui était axée sur les relations sahraouies avec l’Etat d’Afrique du Sud et les perspectives des actions solidaires de cet Etat au profit du peuple sahraoui. La rencontre était, selon le responsable sahraoui, «une occasion pour le SG du Front Polisario d’informer le petit-fils du leader sud-africain, Nelson Mandela, sur les derniers développements de la lutte juste du peuple sahraoui aux plans régional et international, et sur les efforts de paix entrepris par l’ONU».(APS)