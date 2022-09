Par Lyes Sakhi

L’Envoyé spécial des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rencontré hier samedi à Tindouf des représentants du Front Polisario. Ses discussions avec les indépendantistes sahraouis s’inscrivent dans le cadre de sa deuxième tournée dans la région depuis sa nomination en octobre 2021. Celle-ci intervient quelques petites semaines avant la session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies prévue, comme chaque année, durant la troisième semaine du mois de septembre. Elle ne sera cependant pas la dernière, puisque M. de Mistura prévoit, selon l’agenda qui lui est fixé, d’entamer d’autres visites afin «de faire avancer de manière constructive le processus politique sur le Sahara occidental», selon les déclarations entendues lors du point de presse animé le 2 septembre dernier par Eri Kaneko, assistant du porte-parole du Secrétaire général des Nations unies Stéphane Dujarric.

D’après la même source, «l’Envoyé personnel continue d’espérer approfondir les consultations avec toutes les parties concernées (…) ce faisant, il entend rester guidé par les précédents clairs établis par ses prédécesseurs». Le terme «espérer» utilisé par l’assistant du porte-parole d’Antonio Guterres désigne la difficulté de la mission dans laquelle Staffan de Mistura est engagée : une réalité davantage compliquée aujourd’hui depuis que le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 a été interrompu en novembre 2021 par le Polisario en réaction à une opération militaire marocaine dans la zone dite tampon de Guerguerat ; depuis que Rabat affirme également que son plan d’autonomie sur le Sahara occidental, soutenu depuis mars 2022 par le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez, est le seul cadre de négociation et que celui-ci bénéficie de l’appui des Etats-Unis et de nombreux autre pays.

Une lecture un peu hâtive que les observateurs considèrent, bien sûr, avec précaution, préférant mettre en avant la combativité des Sahraouis à défendre avec le soutien de plusieurs Etats africains, l’Algérie en tête, leur revendication d’un référendum d’autodétermination. Ces mêmes observateurs, qui ont relevé le camouflet du Maroc lors du dernier forum économique Japon-Afrique à Tunis auquel le président sahraoui Brahim Ghali a participé, s’interrogent aussi sur la solidité des appuis revendiqués par Rabat et sur la forte crispation observée au royaume à mettre la pression sur des pays qu’il considère pourtant comme des partenaires et des partisans fiables de son plan d’autonomie. Dans son discours du 20 août 2022, le roi du Maroc a, en effet, demandé samedi un soutien clair aux pays partenaires de son pays dans le dossier du Sahara occidental. Mohamed VI les a exhortés à «clarifier» leur position sur la question du territoire et à le soutenir «sans aucune équivoque». Un paradoxe et en même temps un signe de nervosité alors que le royaume se prévaut désormais du soutien militaire et stratégique d’Israël, une donnée nouvelle qui, en raison de ses conséquences géopolitiques, place le Maghreb sous tension permanente au risque d’un scénario de guerre face auquel la partie sahraouie se dit préparée.



«Engagé en faveur d’une paix juste»

Hier, samedi, le représentant du Front Polisario à l’ONU, membre de la délégation chargée des négociations, Sidi Mohamed Omar, a évoqué cette possibilité en affirmant à l’issue des discussions avec l’Envoyé spécial de l’ONU Staffan de Mistura que le Front «est engagé en faveur d’une paix juste, tout comme il s’engage à défendre, par tous les moyens, le droit du peuple sahraoui à atteindre ses objectifs légitimes pour l’autodétermination et l’indépendance», a-t-il dit. Commentant la réaction du Maroc qui a refusé en juillet dernier la visite de l’émissaire onusien à Laâyoune, le diplomate sahraoui a dit n’être point surpris. Il a ajouté que cette position s’explique par le constat que fera de visu M. de Mistura de «l’exaction et l’intimidation que subissent les citoyens sahraouis par les forces de sécurité marocaines».

Outre Sidi Mohamed Omar et d’autres négociateurs sahraouis, Staffan de Mistura s’est entretenu hier à Tindouf avec le chef de la délégation des négociateurs du mouvement indépendantiste, Khatri Addouh. Il avait rencontré auparavant un groupe de jeunes et de femmes sahraouis, selon l’agence de presse sahraouie SPS. Aujourd’hui, dimanche, il doit s’entretenir avec le chef du Polisario Brahim Ghali.

Jeudi 1er septembre 2022, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a appelé, lors de la 11e session de la conférence des Présidents de parlement africains, tenue à Midrand en Afrique du Sud, à accélérer le rythme de décolonisation du continent, en accordant au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination, conformément aux résolutions internationales.

Dans un discours lu en son nom par le vice-président du Conseil de la Nation, Abdenasser Hamoud, il a souligné que «l’avenir du continent africain est lié à la décolonisation du continent, en accordant au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination en toute liberté et souveraineté, conformément aux résolutions internationales».

Il a réitéré le fait que l’Afrique «ne peut prétendre à un avenir prometteur sans déraciner de manière irréversible le détestable phénomène colonial, en accélérant le rythme de décolonisation du continent, en permettant au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination et à déterminer librement et souverainement son destin et mettre fin aux actes de violence et aux violations des droits de l’homme, ainsi que le pillage des richesses pratiqué par l’occupant marocain au Sahara occidental».

Articles similaires