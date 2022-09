La visite de l’émissaire onusien pour le Sahara occidental pendant deux jours dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf et, hier, à Alger, pour ses entretiens avec le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra, s’est terminée par l’espoir du Polisario d’assister à un sursaut du Conseil de sécurité pour une solution «juste» et «courageuse» au conflit. L’Algérie souhaite des négociations «directes» entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis.

Par Lyes Sakhi

L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, a achevé hier sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Il poursuit sa tournée dans la région en se rendant en Mauritanie, un pays observateur comme l’Algérie dans le dossier du Sahara occidental.

Après avoir achevé ses discussions avec les responsables du Polisario, Staffan de Mistura s’est entretenu lundi avec le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra. L’entretien entre les deux hommes a été suivi par un communiqué par lequel l’Algérie a souhaité la tenue de «négociations directes» entre les parties belligérantes, le Maroc et le Polisario.

Selon ce communiqué, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra a discuté avec l’envoyé onusien Staffan de Mistura des «perspectives de consolider les efforts de l’ONU en vue d’une reprise des négociations directes entre les deux parties du conflit, le royaume du Maroc et le Front Polisario, pour parvenir à un règlement politique équitable et pérenne».

M. Lamamra a ainsi réitéré la position de l’Algérie rejetant la formule de «tables rondes», organisées à Genève en 2019 suivant une résolution de l’ONU et censées réunir le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie. Alger juge ce format quadripartite «contre-productif» et sans relation avec la réalité du conflit qui oppose un mouvement indépendantiste – le Polisario – à une puissance occupante, le Maroc, d’un territoire éligible à la décolonisation. Le Maroc, lui, s’accroche à ces tables rondes pour parvenir à une solution «basée exclusivement sur l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume».

Dimanche 4 septembre, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies s’est entretenu avec le chef du Front Polisario, le président de la RASD, Brahim Ghali, à Tindouf. L’occasion pour les responsables sahraouis d’adresser des messages «importants» au Conseil de sécurité et à l’ensemble de la communauté internationale, pour faire avancer le processus de décolonisation au Sahara occidental.



Renouvellement du mandat de la Minurso en octobre prochain

Le président du Conseil consultatif (CCS) de la RASD, Ahmed Ibrahim Lemghifri, a déclaré à ce sujet à l’APS que «l’ONU et le Conseil de sécurité doivent prendre des décisions courageuses dans l’objectif de trouver une solution juste au conflit au Sahara occidental». M. Lemghifri a appelé la communauté internationale à «une intervention urgente pour protéger les droits de l’Homme au Sahara occidental et amener le Maroc à respecter les résolutions de la légalité internationale, permettant au peuple sahraoui d’organiser un référendum d’autodétermination».

Le chef d’état-major de l’Armée sahraouie, Mohamed El-Ouali Akeik, a affirmé de son côté que «les messages de l’Armée sahraouie portent sur la nécessité pour les Nations unies, le Conseil de sécurité et la communauté internationale de s’engager dans l’application de la légalité internationale et d’accélérer la recherche d’une solution juste au conflit au Sahara occidental, une solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination».

Il a affirmé que sa rencontre avec De Mistura avait aussi permis de «faire passer des messages importants à l’ONU, notamment au Conseil de sécurité, quant au reniement du droit du peuple sahraoui à la liberté et l’indépendance, l’absence auprès de la communauté internationale d’une véritable réaction, ainsi que le traitement inacceptable réservé au Maroc».

Staffan De Mistura soumettra l’ensemble de ses entretiens sous forme de briefing, au Conseil de sécurité au moment du renouvellement, en octobre prochain, du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). <