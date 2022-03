PAR NAZIM BRAHIMI

Le revirement de la position espagnole dans le conflit opposant le Sahara occidental au Maroc suscite des réactions d’étonnement, voire de désapprobations, y compris au sein de la classe politique ibérique, dans le sens où une telle posture n’est pas de nature à contribuer à résoudre le conflit.

Au contraire, le revirement signé par le chef de l’Exécutif ibérique, Pedro Sanchez, risque d’affaiblir les chances diplomatiques de résolution du conflit et d’ouvrir des perspectives plutôt belliqueuses au conflit. C’est une «dérive dangereuse et contraire aux décisions de la légalité internationale», a réagi le gouvernement de la République sahraouie à l’annonce, samedi 19 mars, de la position espagnole qui s’est départie du principe de neutralité et a opté pour le soutien au plan d’autonomie du territoire présenté par le Maroc depuis 2007.

«La position exprimée par le gouvernement espagnol est absolument en contradiction avec la légalité internationale. Les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne, la Cour internationale de justice, la Cour européenne de justice et toutes les organisations régionales et continentales ne reconnaissent pas la (prétendue) souveraineté marocaine sur le Sahara occidental», ont indiqué les autorités sahraouies. Le changement de position de Madrid est «le résultat de mois intenses de chantage marocain contre l’Espagne pour restaurer les relations diplomatiques à leur état antérieur. Malheureusement, Madrid, de restaurer ses relations bilatérales avec son voisin du sud sur des bases solides, a choisi de se soumettre, une fois de plus, au chantage marocain», ont pointé les autorités sahraouies.

«Nous avions l’espoir que l’Espagne accompagne les deux parties et le nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour revitaliser le processus politique. Il est regrettable que Madrid choisisse, une fois de plus, de se soumettre au chantage marocain et de dissiper les espoirs qui existaient, alimentant la tension et l’escalade», ont déploré la présidence sahraouie et le Front Polisario. En Espagne, Onze blocs parlementaires s’apprêtent à déposer lundi, à la Chambre des représentants (Parlement), une demande de comparution du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour s’expliquer sur le changement dans la position de Madrid concernant le conflit au Sahara occidental, ont rapporté les médias espagnols. Contacté par Reporters, Ahmed Kateb, chercheur en Relations internationales, a considéré qu’il s’agit d’un «revirement» de la position espagnole alors qu’il était attendu que Madrid maintienne sa position de neutralité. «Pour l’ONU, l’Espagne est la puissance administrante d’un territoire non-autonome qui est inscrit à la 4e commission des Nations unies, à savoir la commission de décolonisation», a souligné le chercheur, qui rappelle que «les différentes résolutions onusiennes insistent sur le référendum de l’auto-détermination du peuple sahraoui, et ce, depuis 1991», faisant remarquer que «l’Espagne a toujours souscrit à cette démarche». Pour notre interlocuteur, l’Espagne adopte, aujourd’hui, «la position française de soutien franc et direct au fait colonial marocain», ajoutant que ce revirement de la position des autorités espagnoles «vient après plusieurs mois de brouille diplomatique avec Rabat sur fond de crise migratoire et de pressions marocaines à travers le lâchage de dizaines de milliers de Marocains sur les deux enclaves espagnoles (Ceuta et Melilla)».

Ce revirement intervient également «dans un contexte géopolitique particulier», a relevé M. Kateb. «Il y a, d’abord, la reprise des hostilités entre Sahraouis et Marocains après la rupture du cessez-le-feu onusien par le Maroc, le 13 novembre 2020. Ensuite, il y a eu la normalisation entre le Makhzen et l’entité sioniste dans le cadre d’une transaction entre deux systèmes coloniaux, les USA de Trump qui reconnaissent le fait colonial marocain au Sahara Occidental et le Maroc qui reconnaît le fait colonial sioniste en Palestine occupée. Il y a également la crise actuelle en Ukraine avec ses implications diplomatiques, militaires et énergétiques», a expliqué le chercheur en Relations internationales. Ce dernier a ajouté, dans le même registre, ce qu’il a considéré comme «une sorte de relâchement dans les positions de l’hyper puissance américaine dû au conflit en Ukraine, où certains Etats tentent d’autonomiser davantage leurs prises de décision en dehors d’un consensus préalablement établi».

Alger a, pour rappel, exprimé son étonnement, avant-hier, du «brusque revirement» espagnol, rappelant avec «effet immédiat» son ambassadeur à Madrid pour «consultations». «Très étonnées par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l’ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultations avec effet immédiat», a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

