La ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a réitéré le soutien de son pays au processus mené par les Nations unies pour une solution politique «réaliste» et «durable» au dossier du Sahara occidental. Dans une déclaration conjointe à l’occasion de sa visite au Maroc, Mme Baerbock «a réitéré le soutien de longue date de l’Allemagne au processus mené par les Nations unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties» au conflit. Dans le document, il est question du «Sahara occidental», appellation que Rabat a acceptée pour désigner les territoires occupés. Les deux parties conviennent, en outre, de «l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique» et «réaffirment également leur soutien à la MINURSO» (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental), un aveu implicite du Maroc que la solution à ce dossier passe par la tenue d’un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, la cheffe de la diplomatie allemande a insisté que ce processus «doit se dérouler dans le cadre des Nations unies et sous l’égide de l’Envoyé spécial (du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura). S’il y avait vraiment une solution, on n’aurait pas eu recours à cette opération». «Il y a de petites divergences mais il faut créer la confiance. Le signal lancé est qu’il faut un lieu où on peut trouver une solution aux conflits et c’est bien l’ONU», a-t-elle insisté. (Source APS)

