Au lendemain du soutien affiché par le gouvernement espagnol à la proposition «d’autonomie» du Sahara Occidental formulée par le Maroc, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi, a dénoncé un «revirement contraire à la légalité internationale». Le responsable, invité sur les ondes de la Radio nationale Chaîne III, avance par ailleurs qu’un «chantage à l’immigration clandestine» pourrait expliquer le revirement du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

Par Nadir Kadi

En effet, visiblement surpris et plus encore déçu par l’annonce des autorités espagnoles, le président du Comité de soutien au peuple sahraoui estime que «la décision du gouvernement espagnol est (…) indigne, grave, dangereuse et je dirais même irresponsable». En ce sens, rappelant l’historique du dossier dont la colonisation du territoire par l’Espagne, Saïd Ayachi précise : «L’Espagne est historiquement responsable de la colonisation et de l’abandon du territoire. Nous assistons aujourd’hui à une seconde trahison pour le peuple sahraoui après les funestes accords de Madrid de novembre 1975.». Aujourd’hui, «le gouvernement espagnol conforte la position de l’occupant marocain», il s’agit d’une démarche «grave» qui «fait perdurer l’instabilité dans la région» et dont «les retombées sont imprévisibles (…) Cette décision apporte une nouvelle complexité à la situation».

Quant aux justifications qui expliquent ce «revirement» soudain de position, Saïd Ayachi laisse entendre que le Premier ministre espagnol a pu subir une sorte de chantage politique : «Le chantage marocain (…) brandit la menace de l’immigration clandestine (…) Nous sommes en droit de penser que le gouvernement espagnol a fait un calcul simpliste (…) Après s’être assuré sa sécurité gazière avec l’Algérie, le gouvernement espagnol cherche une pseudo sécurité avec le voisin marocain qui lui fait du chantage à l’immigration clandestine». Par ailleurs, Saïd Ayachi met également en cause ce qu’il nomme le «lobby économique espagnol», «il y a 200 entreprises espagnoles installées au Maroc, 600 unités de pêche qui travaillent dans les eaux sahraouies. Ce lobby économique a une possibilité de pression sur le gouvernement espagnol». Plus grave encore, mais toujours sans donner plus d’indications ou de preuves de ses accusations, le responsable a avancé hier qu’une partie «de la classe politique espagnole est corrompue et aux ordres du makhzen».

Décision politique qui aura toutefois un impact sur l’image de l’Espagne, ajoute en substance Saïd Ayachi : «Jusqu’ici, la position espagnole était acceptable au regard de la légalité internationale (…) Elle répétait qu’elle était pour l’autodétermination du peuple sahraoui», mais si, aujourd’hui, «l’Espagne s’aligne sur l’option marocaine d’autonomie, cela est en contradiction flagrante avec le droit international, puisque cette option n’existe pas dans le référendum d’autodétermination». L’impact réel sur le terrain serait, pour sa part, limité, conclut Saïd Ayachi. «Le peuple sahraoui est déterminé à se battre pour sa dignité, sa liberté et son indépendance, la position du gouvernement espagnol ne changera pas cette détermination et cette volonté de résister.»

Abordant également le registre de l’avenir des relations entre l’Espagne et l’Algérie, Saïd Ayachi a précisé, hier, que «l’Algérie est en droit de demander des éclaircissements (…) Les relations entre l’Espagne et l’Algérie étaient basées sur la confiance dans le cadre d’un partenariat stratégique. Aujourd’hui (…) cette décision n’augure pas d’une embellie des relations, au contraire, les choses peuvent aller de mal en pis».

Une vision également partagée par l’expert en questions internationales Ahmed Mizab. Ce dernier estime, en effet, que les positions de l’Algérie et de l’Espagne sont aujourd’hui opposées, «la position de l’Algérie est claire et constante (…) Elle a pour cadre le respect du droit international de la charte des Nations unies et de l’Union africaine» et rappelle le «droit à la décolonisation».

Par ailleurs, la décision du gouvernement espagnol fait face à une forte opposition interne selon le même intervenant : «Onze partis politiques représentés au Parlement espagnol ont demandé l’audition du chef du gouvernement espagnol.» <