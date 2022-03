Des milliers de personnes ont manifesté hier à Madrid pour réclamer l’autodétermination du Sahara occidental et leur refus du soutien apporté par le gouvernement espagnol actuel au plan marocain d’une autonomie du territoire sous la souveraineté de Rabat.

Par Lyes Sakhi

«Sanchez, traître», «Les Sahraouis décident, ils ne sont pas votre monnaie d’échange», «Le Sahara ne se vend pas», tels étaient les mots d’ordre avec lesquels les manifestants ont défilé dans la capitale espagnole, brandissant des drapeaux aux couleurs de la RASD et des pancartes hostiles au Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Venus de toute l’Espagne, les manifestants étaient environ 2.000 samedi à Madrid, selon les autorités locales, davantage selon les organisateurs Il y a plus d’une semaine, le gouvernement de Pedro Sanchez a annoncé qu’il soutenait le plan d’autonomie marocain, un choix qui a surpris tous les observateurs du dossier du Sahara occidental et qui est en contradiction avec les résolutions des Nations unies qui considèrent le territoire comme «non autonome» et donc éligible à un processus de décolonisation. Parmi les surpris par le choix de Pedro Sanchez, et parmi les plus hostiles à son initiative de saper la neutralité de Madrid vis-à-vis du dossier du Sahara occidental et le processus onusien de règlement du conflit, la coalition de gauche Unidas-Podemos. Vendredi, 25 mars, cette composante de la majorité gouvernementale a présenté une proposition réclamant aux Cortes (les deux Chambres du Parlement espagnol) de considérer «le Sahara occidental une affaire d’Etat». L’initiative est portée par des députés de Podemos et d’Izquierda Unida (Gauche unifiée) à l’Assemblée générale de la région autonome des Asturies. Elle est matérialisée par un texte qui rejette la «décision unilatérale du chef du gouvernement» d’appuyer la position du Maroc sur ce dossier et qui exige «le respect des accords internationaux appelant à l’autodétermination de l’ancienne colonie espagnole». «Compte tenu de l’importance du conflit du Sahara pour l’Espagne», les auteurs de la proposition revendiquent le droit du parlement espagnol à débattre de ce «revirement». Leur revendication devrait susciter une réponse du chef du gouvernement espagnol, mercredi prochain, le 30 mars, puisqu’il est attendu pour des explications devant la plénière de la Chambre basse du Parlement sur son soutien au plan d’autonomie du Maroc. Selon de nombreux observateurs de la scène politique ibérique, le passage de Pedro Sanchez devant le congrès des députés de son pays s’annonce comme un test plus difficile que celui de la rue espagnole occupée aujourd’hui, pour une large partie, à manifester contre la cherté des prix du carburant et l’inflation. Sur le théâtre du conflit, les indépendantistes sahraouis avertissent de l’intensification des opérations militaires relancées depuis la rupture du cessez-le-feu en novembre 2021. Dimanche, 20 mars 2022, le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l’Union européenne (UE), Oubi Bouchraya Bachir, avait indiqué que la position soudaine exprimée par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, constituait un «grave dérapage à même d’alimenter les tensions et hypothéquer les chances d’un règlement politique» du conflit au Sahara occidental. «L’Espagne qui, conformément au droit international, reste toujours la puissance administrante de son ancienne colonie (le Sahara occidental), ne peut renier unilatéralement ses responsabilités et ses obligations que lui impose sa relation unique avec la région et ses habitants», avait dit le diplomate sahraoui qui avait souligné que la position exprimée par le gouvernement espagnol a conduit à «des campagnes de condamnation, de rejet et de dénonciation menées par la majorité des forces politiques en Espagne», relevant que «plus de 11 partis ont exigé la comparution, dans les plus brefs délais, du Premier ministre espagnol devant le Parlement pour qu’il soit auditionné sur les raisons de ce revirement injustifié». <