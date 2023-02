Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahamat Moussa Faki, a reçu mardi à Addis-Abeba, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati et discuté avec lui de la situation au Sahara occidental occupé et du rôle que l’UA peut jouer dans l’achèvement du processus de décolonisation. «J’ai reçu aujourd’hui (mardi au siège de l’Union africaine) le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati et j’ai eu avec lui un échange sur la situation au Sahara occidental et sur le rôle que l’UA peut jouer», a indiqué dans un tweet, Moussa Faki. Selon l’agence de presse sahraouie SPS, les discussions entre MM. Faki et Sidati ont porté sur le rôle de l’UA dans la mise en œuvre des différentes décisions des instances politiques liées à la question du Sahara occidental, et le rôle historique, politique, moral et juridique de l’organisation panafricaine pour faire avancer le processus de décolonisation» de la dernière colonie en Afrique. M. Faki a été informé de l’évolution de la situation actuelle au Sahara occidental, marquée par la guerre en cours entre l’occupant marocain et le Front Polisario, déclenchée le 13 novembre 2020 après la rupture du cessez-le-feu par Rabat à la suite de l’agression marocaine menée contre des manifestants sahraouis pacifiques à El-Guerguerat, d’après la même source. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie sahraouie a rappelé l’initiative africaine qui a été adoptée par les Nations unies comme base de l’accord de paix signé entre le Front Polisario et le royaume du Maroc en 1991 et qui appelait à un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui. Il a aussi réaffirmé que la République sahraouie «restera fidèle à ses obligations envers l’organisation continentale», rappelant «la responsabilité de l’UA en tant que partenaire des Nations unies dans les efforts visant à instaurer une paix durable et juste fondée sur l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance». M. Sidati a, par ailleurs, appelé le président de la Commission de l’UA à «accorder une attention particulière à la situation des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc», selon SPS.

Articles similaires