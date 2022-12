Le président de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand, a appelé depuis Berlin au respect du droit international et des décisions de justice émanant des Cours africaine et européenne concernant le Sahara occidental. S’exprimant en marge de la 46e conférence de l’EUCOCO qui a pris fin samedi dans la capitale allemande, M. Galand a souligné que l’ambition commune du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui qu’il dirige était de «vivre ensemble dans la sécurité et la coopération». Pour cela, dit-il, «respectons le droit international, respectons les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a statué que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc, et qui a dit clairement que le Sahara occidental a un peuple, a un représentant, le Front Polisario en l’occurrence, et que les Sahraouis doivent disposer de leur sol et leurs ressources. Et respectons aussi le dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, sur la nécessité de trouver une solution permanente à l’occupation marocaine du Sahara occidental». Le président de l’EUCOCO a salué «l’esprit de solidarité des Algériens connu à travers l’histoire et qui s’est focalisé aujourd’hui autour du peuple sahraoui et ses droits élémentaires». Le militant belge rappelle en outre que «la communauté internationale reconnaît l’ensemble des droits indispensables à l’indépendance du peuple sahraoui et son droit de vivre libre dans sa nation qui est le Sahara occidental. Je pense que nous tous, en tant que mouvement de solidarité (international), sommes capables de faire comprendre aux Marocains qu’ils sont sur la mauvaise voie». «Nous sommes capables de leur expliquer qu’aujourd’hui, leur Etat est en pleine illégalité par rapport à la communauté internationale et que le plan proposé par le Maroc n’est autre qu’un plan d’annexion», a conclu Pierre Galand. La délégation parlementaire algérienne a appelé pour sa part à poursuivre les efforts pour la décolonisation au Sahara occidental qui passe par le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Dans une allocution prononcée au nom de la délégation parlementaire algérienne à cette conférence, le membre du Conseil de la nation Hamza Al-Sid Cheikh a précisé que «la décolonisation en Afrique passe par l’exercice par le peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination, conformément à la légalité internationale et aux résolutions de l’ONU», rappelant que «l’Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et fidèle à ses principes constants et à ses fermes convictions en faveur du droit des peuples à l’autodétermination, soutient le peuple sahraoui dans sa lutte, de même qu’elle a soutenu nombre de pays africains pour le recouvrement de leur souveraineté et leur liberté». Le sénateur a souligné «l’importance et la nécessité de poursuivre les efforts internationaux et continentaux pour le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara occidental», estimant que «le statu quo menace la paix et la stabilité dans la région». «La question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation», a-t-il affirmé, appelant à «une action urgente pour parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique et mettre fin aux souffrances endurées par le peuple sahraoui depuis 44 ans». Le parlementaire a, par ailleurs, affirmé que «l’Algérie reste convaincue de l’importance de la poursuite de la solidarité avec le peuple sahraoui pour contribuer activement à trouver une solution durable et juste à la question sahraouie», estimant que «la seule solution juste et durable à ce conflit passe par le libre exercice, par le peuple sahraoui, de son droit à l’autodétermination conformément à la résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies».(APS)

