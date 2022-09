Les créances détenues par la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Blida auprès de ses clients ont dépassé les quatre (4) milliards de DA, a-t-on a appris, mardi, auprès de la cellule de communication de cette entreprise. Les factures impayées des clients de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Blida sont de l’ordre de 4,61 milliards de DA, est-il précisé de même source. Sur le total de créances impayées, deux (2) milliards de DA sont détenus par les ménages, tandis que les factures impayées des administrations et communes s’élèvent à 1,31 milliard de DA, contre 1,02 milliard de DA dus par les opérateurs économiques et les entreprises privées, a détaillé la même source. «Ce retard de paiement des factures impacte négativement sur les équilibres financiers de la Direction et freine la concrétisation des programmes du le plan de développement du réseau électrique et gazier de la wilaya», a déploré la même source, appelant les abonnés à «faire preuve d’esprit de responsabilité collectif et individuel pour payer leurs dus». La Sadeg de Blida a rappelé, en outre, les offres et facilitations assurées, par elle, pour permettre à ses clients de régler leurs factures de consommation d’énergie, à travers toute agence commerciale du territoire national, ou les bureaux de poste du pays. A cela s’ajoute une nouvelle option de paiement via le terminal de paiement électronique (TPE), disponible dans toutes les agences commerciales. La même source a cité parmi les autres options mis à la disposition des abonnés pour régler leurs factures, le service du e- paiement via le site électronique de la société www.sadeg.dz, qui permet aussi de consulter sa facture d’énergie et toutes autres données relatives à la consommation énergétique du client. n

