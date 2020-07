Le rituel du sacrifice du mouton durant l’Aïd El Adha sera-t-il maintenu ou non ? Telle est la question que se posent les Algériens à la veille de cette fête religieuse en pleine expansion de la pandémie de coronavirus qui a franchi la barre de 500 nouvelles contaminations, hier, après près de cinq mois depuis la découverte du premier cas confirmé. Peut-on concilier rituel et pandémie ?

La réponse nécessite deux volets, l’un théologique sur lequel doit se prononcer la Commission de la fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses, et l’autre médical devant prendre appui sur les recommandations du Conseil scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Mais il faut savoir que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, à propos du risque de propagation du nouveau coronavirus durant la célébration de l’Aïd El Adha, que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie peut «seulement donner des recommandations sur le plan purement sanitaire».

Le ministre, qui n’a pas voulu trop s’attarder sur la question, a estimé que la délicate question du maintien ou de l’annulation du sacrifice du mouton est «une affaire de fetwa et des gens de la religion», avant d’appeler, néanmoins, les citoyens à «éviter les rassemblements ainsi que les déplacements inter-wilayas».

Cette épineuse question de maintien ou non du sacrifice du mouton, qui a pris des allures de polémique au vu des différents avis divergents, est actuellement en attente d’une fetwa de la Commission concernée.

Contacté à ce propos, pour avoir l’avis d’un médecin qui ne fait pas partie du Comité scientifique, le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la Santé publique (SNPSP), a estimé que «le problème ne se situe pas dans l’acte du rite de sacrifice lui-même, mais dans les comportements». Mais il a, toutefois, tenu d’abord à souligner que «c’est un sujet à polémique» et qu’«on a beau dire que c’est un avis de médecin, de scientifique ou d’expert, il y aura toujours des gens qui trouveront à redire». Il insiste donc pour dire que «le problème ne se pose pas au niveau de la pratique du rite lui-même, car cela peut être effectué comme nous avons toujours eu l’habitude de le faire», mais que cette fois-ci «tout en prenant en considération la nouvelle donne sanitaire, à savoir en respectant les consignes de sécurité et des mesures barrière pour éviter la propagation du coronavirus».

Il explique que le «véritable problème» se situe surtout «en amont», c’est-à-dire «lors des déplacements des citoyens dans les marchés à bestiaux pour acheter le mouton de l’Aïd». En général, poursuit le président du SNPSP, lors des déplacements des citoyens dans ces endroits, «il y a une forte densité qui est constatée. Il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup d’acheteurs, les gens touchent les moutons, etc.». En outre, «cela se fait dans la convivialité et dans une grande promiscuité». En somme, «ces grands déplacements de bétail et des citoyens peuvent être à l’origine d’une flambée des cas de coronavirus», résume notre interlocuteur, qui ajoute que «cela va encore contribuer à la dissémination de plus de cas à travers le territoire national», sachant que les vendeurs viennent de différentes régions du pays quelques jours avant la fête puis repartent chez eux.

Pour le Dr Lyès Merabet, «la hantise se situe à ce niveau, à savoir avoir plus grand nombre de contaminations au coronavirus après les jours de l’Aïd». Cela ne peut être évité, selon lui, que par une bonne organisation qui se matérialisera par des décisions des représentants des pouvoirs publics, à savoir les walis, les collectivités locales, les services de sécurités, les services agricoles à travers les vétérinaires, etc. «S’ils peuvent faire une bonne organisation de manière à interdire les déplacements hors wilaya, mais plutôt les circonscrire et les confiner au niveau de leurs wilayas, ce serait déjà bien. Ils peuvent aussi organiser les marchés de façon à ce que le circuit d’accès soit différent de celui de sortie, il faut aussi que les points de vente soient nettoyés et désinfectés régulièrement». Tout ceci, insiste-t-il, doit «impérativement être accompagné par le respect des gestes barrières que sont le port du masque obligatoire et la distanciation physique».

Le Dr Merabet reconnaîtra, néanmoins, la difficulté du respect des mesures préventives. «Tout cela est difficile à réaliser. C’est là que se situe notre crainte en tant que médecins, car dans le cas de négligences des gestes barrières, la diffusion de l’infection de Covid-19 ne sera que plus grande après. Le problème se situe dans les comportements qui ne seraient pas en adéquation avec la situation sanitaire». Le président du SNPSP affirme que ses déclarations concernent les risques sanitaires encourus, tout en soulignant que «c’est la Commission de la fetwa qui prendra la décision finale» et que «ses membres sont sensibilisés par rapport à la question sanitaire et ils sont en train de réfléchir» sur cette épineuse question de «maintenir le rituel du sacrifice avec des conditions ou non».