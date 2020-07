Invité hier du Forum du journal Ech-Chaab, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a passé en revue certains des principaux dossiers qui occupent actuellement son secteur. L’occasion pour le diplomate – qui était ce week-end en visite de travail en Italie – de faire le point sur la situation, les perspectives, mais surtout le rôle que pourrait jouer l’Algérie dans la solution à la crise libyenne.

Cette question, qui est apparue comme «la» préoccupation, mais aussi une source de «craintes», relève ainsi, explique Sabri Boukadoum, de la «sécurité nationale» algérienne. Ajoutant que «la sécurité de la Libye est une priorité algérienne» et une nécessité pour assurer «la paix» au regard des 982 kilomètres de frontière commune. «Comme pour le Mali, ce qui se passe en Libye a un impact direct sur l’Algérie». Réitérant les positions et les constantes de la politique étrangère algérienne sur la souveraineté et le respect des frontières, le ministre a souligné que l’Algérie contrairement à d’autre pays, intervenant actuellement dans le dossier libyen, n’avait «pas d’intérêt et aucunes vues sur le gaz ou le pétrole libyen. Notre seul intérêt est la paix en Libye». Sabri Boukadoum a précisé que la crainte pour la sécurité algérienne était de voir la Libye se transformer en un terrain de guerre par procuration. «Nous constatons que les combats ne sont plus menés que par des Libyens. (…) Notre crainte est que le pays suive le chemin de ce qui a été vue en Syrie et même que cela ait pour conséquence une partition». La «solution» pragmatique pour Sabri Boukadoum est, de ce fait, d’arriver au plus vite à faire respecter l’embargo sur les armes vers la Libye. Qu’elles passent, dit-il, «par voie maritime ou autre». «Nous refusons toutes les interventions étrangères, s’il n’y en avait pas eues la crise n’aurait pas duré aussi longtemps (…), même si la situation militaire évolue et peut donner l’impression qu’une partie a le dessus sur l’autre. Je le dis, il ne peut y avoir de solution militaire, la structure de la société libyenne ne le permet pas». Quant au rôle que pourrait jouer l’Algérie, et tout en reprochant «les blocages» ayant empêché la nomination de Ramtane Lamamra en tant qu’émissaire spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, le ministre réaffirme que l’Algérie se «tient prête à accueillir des pourparlers entre les parties libyennes», il s’agira en priorité «d’arriver à un cessez-le-feu, et pas seulement entre Benghazi et Tripoli. La Libye est plus grande et la situation plus complexe». Sabri Boukadoum fera en ce sens savoir que des contacts et discussions étaient menés : «Il y a des actions en cours mais il est préférable qu’elles restent pour le moment derrière les rideaux». Précisant néanmoins que le rôle de l’Algérie s’était accéléré depuis la conférence de Berlin sur la Libye. «Nous avons de bonnes relations avec toutes les parties en Libye, Tripoli, Benghazi, mais aussi les tribus du Sud… (…) Elles acceptent notre médiation parce que l’Algérie est le seul pays qui ne soit pas intervenu sur le terrain ni envoyé de mercenaires». En ce sens, sans donner plus d’information sur l’avancement des discussions qu’il évoque, le ministre dira seulement : «… Vous avez vu les visites de représentants turcs, tunisiens, émiratis… cela prouve que des actions sont en cours.»

Relation «particulière» entre la France et l’Algérie

Revenant par ailleurs sur les relations entre la France et l’Algérie, Sabri Boukadoum dira que ce sont des rapports «particuliers, basés sur le respect mutuel», au regard «de l’Histoire, de la communauté algérienne en France mais aussi du lien que conserve les Français avec l’Algérie». Le diplomate fera savoir que la communauté algérienne en France comptait aujourd’hui près de 6 millions «d’Algériens, ou de personnes ayant un lien avec l’Algérie (…) dont 2 millions sont inscrits dans les consulats». Il ajoute que la restitution des restes de 24 combattants, le 3 juillet dernier, était un geste qui traduit une bonne volonté. Bien que cette question de l’Histoire restait encore au centre des rapports entre les deux pays. Ainsi, Sabri Boukadoum explique que l’Algérie continue à demander l’identification et la restitution des restes de combattants encore conservés en France «dans des musées et chez des particuliers», en plus de la question de la restitution des archives et l’ouverture du dossier des essais nucléaires dans le Sahara de 1960 à 1966. La question de la mémoire allant cependant dans les deux sens, la partie française, explique Sabri Boukadoum, demande à l’Algérie des informations à propos des disparus français en Algérie «avant, mais surtout après le référendum» de juillet 1962.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères était ce week-end en Italie, où il a notamment été question du dossier du tracé des frontières maritimes, «qui sera encore étudié de manière technique en septembre prochain». Sabri Boukadoum a également développé hier sa vision quant au rôle de son secteur dans le développement économique, parlant de «diplomatie économique». Il apparaît pour Sabri Boukadoum que les bouleversements politiques vécus par le pays depuis près d’un an et demi auront un impact «positif». «Ce qui s’est passé en Algérie va favoriser les relations avec les autres pays, les encourager à investir sur de nouvelles bases». Le ministre, en évoquant des démarches visant à «exporter les produit algériens des entreprises publiques et privées vers les pays africains», notamment la réactivation du projet de route vers la Mauritanie, précisera : «Oui la diplomatie économique doit être une action importante. Ce fut d’ailleurs l’un des points de ma dernière visite en Italie. Le président de la République a pour politique d’arriver à une plus grande ouverture vers l’étranger, en limitant au maximum la bureaucratie pour attirer les investisseurs.» <