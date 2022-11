Une année noire. Pour Paul Pogba, 2022 ne restera pas un merveilleux souvenir. L’international tricolore a vécu des moments difficiles. Outre le décès de son agent et ami Mino Raiola, il a enchaîné les blessures à Manchester United, club qu’il a quitté cet été libre de tout contrat. Son deuxième passage là-bas n’a d’ailleurs pas été une franche réussite. Courtisé par le PSG, la Pioche est finalement retournée à la Juventus. Un comeback pour Pogboom, bien décidé à briller à quelques mois de la Coupe du Monde. Mais là encore, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Le 25 juillet, il s’est blessé lors d’un entraînement avec son club à Los Angeles. Le Français avait dû écourter sa séance suite à un problème au genou droit. Il est ensuite passé sur le billard comme l’avait indiqué la Juve le 5 septembre dernier. « Paul Pogba a subi ce soir une méniscectomie externe sous arthroscopie. L’opération, réalisée par le professeur Roberto Rossi en présence du directeur de la santé de la Juventus Dr. Luca Stefanini, est parfaitement réussie.» Le chirurgien qui s’était occupé de lui avait indiqué par la suite qu’il faudrait environ huit semaines pour qu’il puisse réintégrer l’équipe.



Out jusqu’en 2023

Son entraîneur, Massimiliano Allegri, était moins optimiste. Début septembre, il avait déclaré : « Pogba, on le retrouvera en janvier, il faut être réaliste.» Malgré tout, le milieu de terrain de 29 ans, qui a dû gérer en parallèle la fameuse affaire Pogba, espérait pouvoir revenir rapidement, lui dont l’objectif était de participer au Mondial 2022. Son rêve a été brisé. Hier, son avocate et agent, Rafaela Pimenta, a révélé que son poulain sera forfait pour la Coupe du Monde. Un terrible coup de massue pour Pogba, qui avait repris récemment l’entraînement.

« C’est très douloureux d’annoncer que Paul Pogba a besoin de temps pour revenir de son opération. Si ses désirs étaient des réalités, il jouerait dès demain, mais il faut laisser la place au travail et à la discipline. C’est tout ce que Paul a en tête dans ces moments où il est challengé. Il va continuer de donner son maximum pour revenir sur le terrain pour les supporters et son club le plus vite possible.» L’année 2022 est donc terminée pour Pogba, dont le retour au mieux interviendra début janvier lors du match face à Cremonese (4 janvier).



Une lésion musculaire cachée volontairement ?

Après six mois sans jouer, le Français sera sans aucun doute motivé. Il sera également un précieux renfort pour la Vieille Dame qui vit un début de saison catastrophique (éliminée en Ligue des Champions, 7e de Serie A). Mais dans le Piémont, le cas Pogba inquiète et agace. Selon L’Equipe, la gestion du joueur pose question. Elle est même source de fortes tensions au sein du club, où on se questionne sur le protocole de reprise du footballeur. Sa préparation physique est notamment pointée du doigt. Le staff y a peut-être été trop fort, d’autant qu’on sait que le joueur a tout fait pour revenir au plus vite pour se laisser une chance d’aller au Mondial.

De son côté, la presse italienne est revenue sur ce nouveau fiasco. La Gazzetta dello Sport a expliqué les raisons de sa rechute : «depuis quelques jours (entre une séance et l’autre), il a signalé cependant une gêne à une cuisse, probablement due à une surcharge. Les tests auraient montré une lésion musculaire, pour laquelle 15 jours d’arrêt supplémentaires seront nécessaires, même si cela n’a pas été divulgué dans les derniers bulletins médicaux». De retour à l’infirmerie pour une durée indéterminée, Paul Pogba cause bien des soucis à la Vieille Dame, qui ne s’attendait pas à ça en le rapatriant cet été.

Articles similaires