Comme annoncé par Djamel Belmadi, sélectionneur, et Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF), l’équipe nationale devrait enregistrer l’arrivée de binationaux sur le très court terme. Parmi les joueurs jouissant de ce statut, il y a Rayane Cherki. Cependant, d’après nos informations, le sociétaire de l’Olympique Lyonnais ne fait pas partie de renforts éventuels pour les «Fennecs». Explications.

Par Mohamed Touileb

En plus d’Aït-Nouri, un autre Rayan au statut de binational est souvent lié à l’Algérie. Il s’agit de Cherki (19 ans). L’actuel milieu-offensif de l’Olympique Lyonnais pense d’abord à sa carrière en club. Sa prolongation à l’OL, actée il y a 5 jours avec les «Gones», aurait même des répercussions directes sur sa carrière internationale. On évoque même une clause morale qui le dissuade de jouer pour l’Algérie. Au moins tant qu’il porte les couleurs du club français.



Un peu comme Fekir

De ce fait, Cherki se retrouve quelque peu dans le même cas de figure que Nabil Fekir en 2017. Il faut savoir que Rayan Mathis Cherki a grandi et fait ses classes chez les Gones et les sélections jeunes en France où il a toujours été surclassé. Il connaît certainement le mode de fonctionnement chez les Rhodaniens. La priorité est toujours l’équipe de France pour avoir une bonne cote sur le marché.

Ce mode d’emploi ne dérangerait pas Cherki qui se voit en mesure de prétendre à une place chez les Bleus dans l’avenir. Surtout qu’il a souvent été présenté comme un crack chez les jeunes. Un costume dans lequel il se verrait beau. Trop beau pour jouer avec les Verts. Par ailleurs, contrairement à Houssem Aouar ou même Nabil Fekir, il ne ressentirait pas de lien particulier avec l’Algérie, pays de sa mère, qu’il n’a justement jamais visité. Pour son plan de carrière, il n’envisage donc pas la case Fennecs. Il attendra d’être appelé chez les Tricolores. Surtout qu’il est encore jeune et qu’il a le potentiel pour progresser. Cependant, ses blessures récurrentes risquent de tempérer son ambition si le souci persiste lors des prochaines années.



Belmadi sait qu’il a besoin de mûrir

En outre, on croit savoir que Djamel Belmadi estime que le joueur est encore jeune pour pouvoir faire son choix et intégrer l’effectif d’El-Khadra. De plus, il y a du monde devant avec les Brahimi, Belaïli, Mahrez, Ghezzal, Ounas… etc. Il n’a donc jamais vraiment pensé à prendre attache avec lui car il a pu avoir un aperçu sur la conception de carrière du gaucher via ceux qui l’ont connu.

La somme de tous les indices dont nous disposons peut mener à l’affirmation que Cherki ne s’inscrit pas dans les projets de Belmadi sur les court et moyen termes. On dira ça tout en précisant que les choses peuvent aller très vite dans le football. Les chances de voir le «Gone» porter la tunique algérienne sont quasi-inexistantes. A moins d’un véritable coup de théâtre qui n’est jamais à exclure dans le football circus.