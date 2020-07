Déjà estimé comme le footballeur à la cote la plus haute du monde, Kylian Mbappé n’a sans doute pas fini de faire voler les records financiers en éclat. L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait booster sa valeur en cas de prolongation de contrat avec son club. L’international français pourrait alors approcher la somme folle de 300 millions d’euros ! Tout va décidément trop vite avec Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a beau enchaîner les marques de précocité, le plafond est encore loin d’être atteint à bien des égards pour la star française, notamment sur le plan financier. Alors que le Covid-19 faisait craindre un été au rabais sur le marché des transferts et des valeurs en chute libre, le champion du monde pourrait au contraire voir sa cote atteindre de nouveaux sommets dans les prochaines semaines. Une prolongation de son bail avec le PSG pourrait faire enfler sa valeur de 40 millions d’euros supplémentaires selon le CIES, l’Observatoire du Football.

Sancho dépasse

les 200 millions

Déjà estimé par l’organisation à 242,3 millions d’euros, un nouveau contrat dans la capitale pourrait faire bondir l’étiquette de Mbappé à 281,7 millions d’euros, loin devant le reste de la planète football. Cette prolongation, timidement avancée ces derniers mois, pourrait rapidement devenir une priorité absolue pour le champion de France alors que son joyau n’est pour le moment engagé qu’en 2022. A 21 ans, Mbappé coche toutes les cases du footballeur « bankable » : jeune, brillant (encore 30 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison), et doté d’un pouvoir marketing conséquent. Outre Mbappé, plusieurs joueurs pourraient bénéficier d’une belle plus-value en cas de nouveau contrat cet été. Neymar, dont l’estimation par le CIES avait causé de nombreux débats, pourrait voir sa valeur remonter à 85,7 millions d’euros, 16 de plus que celle actuelle. Derrière Mbappé, une autre pépite du football mondial pourrait dépasser les 200 millions d’euros : Jadon Sancho. L’Anglais de Dortmund verrait également sa cote prendre plus de 40 millions d’euros pour atteindre 222 millions d’euros, le montant de la transaction la plus chère de l’histoire jusque-là et le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. L’avenir de Sancho reste toutefois très flou, alors qu’un départ du BvB semble l’option la plus plausible durant le mercato. n

